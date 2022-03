Al via il Festival del camminare nell’Arcipelago Toscano

Si inizia il 20 marzo con la Festa di primavera a Mola

[15 Marzo 2022]

Si ripete dopo 13 anni l’appuntamento con il Festival del Camminare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (Walking Festival) un regalo di benessere e un’occasione di vacanza all’aria aperta nelle isole toscane al di fuori della stagione balneare. Le escursioni del Festival sono particolarmente richieste perché sono a tema, arricchite di suggestioni culturali o naturalistiche e sono accompagnate da guide esperte. Appena il freddo inverno ci lascia e assaporiamo i primi momenti tiepidi possiamo regalarci un week end di passeggiate salutari nella natura passeggiando su sentieri con vista mare ascoltando il racconto dei valori e i segreti del luogo. Ecco la prima parte del programma primaverile all’Isola d’Elba. Nelle altre isole Pianosa, Giglio e Capraia si inizia a metà aprile e il programma è già visibile sul catalogo 2022 di Vivere il Parco qui: https://www.islepark.it/visitare-il-parco/attivit%C3%A0-ed-eventi-con-il-parco

Prenotare è obbligatorio e si può fare chiamando Info Park allo 0565 908231 o direttamente online sul sito https://www.parcoarcipelago.info/calendario/

Ecco la prima parte del programma primaverile elbano

DOMENICA 20 MARZO

Festa di Primavera

In occasione della Festa di Primavera Legambiente Arcipelago Toscano proporrà un evento sugli uccelli migratori: animali straordinari, capaci di percorrere migliaia di chilometri per proteggere il futuro della propria specie, che trovano nelle nostre isole un importante punto di sosta e ristoro. La giornata sarà dedicata anche agli insetti caratteristici dell’area. Visita guidata della zona umida di Mola e workshop. Ritrovo: ore 15.00 Aula Verde Blu, loc. Mola – Durata: 3 ore – Evento su prenotazione, gratuito.

SABATO 26 MARZO

Trekking e mindfullness

Trekking lungo le strade poderali che percorrono la piana di Lacona, fino a raggiungere il santuario di Madonna della Neve. Fermandoci in una radura, ci riuniremo in cerchio per una pratica di mindfulness, guidata dall’istruttrice Antonella Vitacca. Ascoltando il nostro respiro riusciremo a rimetterci in contatto con il nostro corpo, con le nostre emozioni e con i suoni e gli odori della natura, regalandoci una straordinaria esperienza di presenza nel qui ed ora. Ritrovo: ore 14 Cea di Lacona – Durata: 2 h e 30’ – Difficoltà: facile.

SABATO 2 APRILE

Il GustoSentiero di Rio

Il GustoSentiero di Rio ha inizio dalla Casa Parco di Rio nell’Elba, antico comune minerario di origine medioevale e si inoltra nella storica Valle dei Mulini: lungo il sentiero è possibile vedere i resti di alcuni dei 22 Mulini e dei relativi bottacci, grazie alla disponibilità irrigua della zona si è conservata la tradizione di sfruttare i bottacci per la coltivazione di orti familiari. Sosta presso l’agriturismo La Lecciola e incontro con i produttori per approfondire il tema della “Banca del Germoplasma”. Ritrovo: ore 10 Casa del Parco di Rio – Durata: 3 ore – Difficoltà: facile. Evento su prenotazione, gratuito.

DOMENICA 10 APRILE

Passeggiata notturna a Capo Stella con gli Astrofili Elbani

In occasione dell’International Dark sky week e in concomitanza con il Primo Quarto di Luna, effettueremo una semplice passeggiata notturna lungo il promontorio di Capo Stella in compagnia delle Guide Parco e dell’Associazione Astrofili Elbani. Ci orienteremo tra le stelle, le costellazioni e i loro miti tra i magnifici profumi della macchia mediterranea all’inizio delle fioriture primaverili. Dopo la prima parte di passeggiata, osserveremo la Luna e quanto di più bello ci offre il cielo di aprile attraverso i telescopi messi a disposizione dall’Associazione. Ritrovo: via capo di Stella, Lacona ore 21 – Durata 2 ore e 30’ – Difficoltà: media. Evento su prenotazione, gratuito.

SABATO 16 APRILE

Conoscere Mola

Le zone umide, pur ricoprendo solo il 3% della superficie del globo, assorbono il 30% del carbonio organico dei suoli. La nostra isola ne custodisce diverse, ma la più importante è quella di Mola, che conosceremo meglio attraverso varie esperienze. Evento organizzato da Legambiente Arcipelago Toscano e aperto a tutta la cittadinanza. Ritrovo: ore 15 Aula Verde Blu, Località Mola – Durata 2 ore – Difficoltà: facile. Evento su prenotazione, gratuito.

DOMENICA 17 APRILE

Il Cammino della Rada.

Una camminata con lentezza per tutta la famiglia, che dal bacino termale di San Giovanni condurrà fino alla Villa delle Grotte, lussuosa residenza romana del I sec. a.C. In collaborazione con Italia Nostra Arcipelago Toscano. Ritrovo: ore 15:00 Portoferraio, Terme di San Giovanni – Durata: 4 ore – Difficoltà: facile – Evento su prenotazione, gratuito.

LUNEDi’ 18 APRILE

Geo-experience in primavera: visita al MUM e a Grotta d’Oggi

Visita al museo mineralogico Luigi Celleri e la sua bellissima collezione di pegmatiti. Seguirà una breve escursione ad uno dei siti mineralogici in più importanti della zona, Grotta d’Oggi, un percorso archeo-mineralogico alla scoperta degli uomini e dei luoghi che resero famosi minerali di San Piero nel mondo.

Ritrovo: ore 15 San Piero, MUM – Durata: 4 ore – Difficoltà: media – Evento su prenotazione, servizio guidato gratuito.

Ticket ingresso al museo da pagare in loco: € 4,50; ridotto € 2,50.

SABATO 23 APRILE

Orchidee sul Calamita

Dal centro abitato di Capoliveri verso l’area demaniale un tempo frequentata dai minatori che qui estraevano i famosi minerali di ferro, per scoprire un vero e proprio campionario di orchidee spontanee. Tra i pendii incolti, vi sorprenderà la ricchezza di fiori e di orchidee un po’ dovunque, come se fossero pratoline di campo: Ophris incubacea, Serapias, Anacamptis papilionacea e Anacamptis pyramidalis. Ritrovo: Vecchio Municipio, Porto Azzurro ore 10 – Durata: 3 ore – Difficoltà: facile. Evento gratuito, su prenotazione.

DOMENICA 24 APRILE

Il GustoSentiero di Lacona

Trekking alla scoperta del GustoSentiero di Lacona che si sviluppa nella zona meridionale dell’isola in prossimità della pianura di Lacona. Il litorale è interessato dalla presenza dell’ultima zona dunale dell’arcipelago toscano e riveste una grande importanza dal punto di vista naturalistico. L’area retrostante è storicamente utilizzata per scopi agricoli e ancora oggi, nonostante il forte sviluppo turistico, riveste un ruolo strategico per la presenza di attività agricole di qualità. Durante il trekking sosta presso l’Azienda Agricola Regali Rurali e merenda. Ritrovo: ore 14 CEA di Lacona – Durata 3 ore – Difficoltà: facile – Evento su prenotazione, gratuito.

LUNEDI’ 25 APRILE

Anello della Cotaccia con esperto erpetologo

In occasione della Giornata Mondiale per la Salvaguardia delle Rane trekking con l’esperto per approfondire il tema della conservazione di questi animali, fondamentali sentinelle ambientali. Un percorso ad anello che ci permetterà di conoscere uno dei tratti più caratteristici della costa nord occidentale. Piccoli villaggi a picco sul mare, vecchi coltivi, rocce granitiche scolpite dall’erosione, un saliscendi tra i muri a secco, immersi nei colori e odori della macchia mediterranea. Ritrovo: ore 10, parcheggio in Località Zanca – Durata: 4 ore – Difficoltà: media. Evento su prenotazione, gratuito.

DOMENICA 1 MAGGIO

Il Giardino diffuso degli eco-alberghi elbani – Hotel Villa Rita

Il Giardino diffuso degli eco-alberghi elbani – Hotel Villa Rita

Trekking nella zona occidentale fra vecchi vigneti e antiche vie di comunicazione, fino alla piccola e suggestiva spiaggia nera de Le Buche, una delle calette più piccole dell’isola. Al termine, visita all’hotel Villa Rita che, negli ultimi anni, ha piantato e curato la crescita di alcuni alberi di pesche “spiccicaiole”, una varietà antica di questo albero da frutto. Passeggiata per riflettere insieme sull’importanza del recupero degli ecosistemi anche attraverso queste piccole azioni di valorizzazione e riscoperta di antichi cultivar. Al termine, merenda a cura dell’Hotel con prodotti a km0.

Ritrovo: ore 15:39, Colle d’Orano – Durata: 4 ore – Difficoltà: medio-facile – Evento su prenotazione – gratuito.

SABATO 7 MAGGIO

Passeggiata notturna a Capo d’Enfola con gli Astrofili Elbani

Semplice passeggiata notturna al chiaro della Luna al Primo Quarto, in compagnia delle Guide Parco e dell’Associazione Astrofili Elbani. Dopo aver visitato ciò che resta di un importante presidio militare della Seconda Guerra Mondiale, ci orienteremo tra le stelle alla ricerca delle costellazioni più importanti e dei loro miti. Al termine della prima parte di passeggiata, osserveremo la Luna e quanto di più bello ci offre il cielo di maggio attraverso i telescopi messi a disposizione dall’Associazione. Ritrovo: area parcheggio Enfola, ore 21 – Durata: 2 ore e 30’ – Difficoltà: media. Evento su prenotazione, gratuito.

DOMENICA 8 MAGGIO

Geo-experience. Gli Argonauti all’Elba

La scogliera di Capo Bianco è una meraviglia della natura che ha guidato come un faro i navigatori fin dall’antichità. La leggenda narra che Giasone e gli Argonauti abbiano fatto tappa proprio qui, attratti dalla falesia bianchissima, punteggiata di globuli di tormalina. Il percorso si snoda tra le spiagge di Capo Bianco e Padulella, per raccontare la genesi geologica di questa roccia unica al mondo, e la sua capacità di connettere leggenda e storia. Accompagnati dal geologo SeRgio Rocchi – Università di Pisa. Ritrovo: ore 10:30 parcheggio spiaggia di Capobianco – Durata: 3 ore – Difficoltà: facile. Evento su prenotazione, gratuito.

SABATO 14 MAGGIO

Somareria dell’Elba: c’era una volta un’isola

Visita del piccolo museo “C’era una volta un’isola”, approccio sensoriale al somaro nel suo recinto, prove di conduzione del somaro in mezzo all’oliveta.

Escursione immersi nell’evoluzione della macchia mediterranea fino a raggiungere un magnifico bosco di lecci, percorrendo un fresco sentiero.

Su prenotazione, adulti € 20, ragazzi 5-12 anni € 10 – gratuito bambini 0-4 anni.

Due turni: ore 10:00 e 16:00 (scegliere cliccando sull’orario che compare sotto il calendario) – Durata: 3 ore.

Somareria dell’Elba, Via Filetto/Località Bonalaccia – Marina di Campo

DOMENICA 15 MAGGIO

Spiagge e fondali puliti

Iniziata nel 2014, l’indagine Beach Litter rappresenta una delle più importanti iniziative di citizen science a livello internazionale. Insieme a Legambiente puliremo la spiaggia di Mola e, con l’aiuto di Guide Parco sub, i fondali dell’area: i rifiuti raccolti saranno opportunamente censiti e catalogati, con l’obiettivo di contribuire ad ampliare il database dei rifiuti spiaggiati costruito dai volontari a livello europeo. A conclusione dell’esperienza, merenda insieme. Ritrovo: ore 15 Aula Verde Blu, Loc. Mola – Durata: 2 ore – Evento su prenotazione, gratuito.

di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano