Al via Foresta Italia, la nuova campagna di forestazione nazionale di Rete clima

Lungo lo Stivale saranno realizzate nuove foreste urbane e migliorate quelle esistenti, coinvolgendo le imprese del territorio

[20 Maggio 2022]

In Italia le foreste coprono circa il 37% della superficie territoriale ma solo una minima parte di esse è certificata e gestita in maniera attiva. Eppure la gestione sostenibile di una foresta è uno strumento essenziale per tutelare e conservare la diversità strutturale funzionale, frenare il processo di abbandono, valorizzare il ruolo del bosco e la funzione del settore forestale e delle sue filiere nello sviluppo socioeconomico del Paese.

Per perseguire questi scopi è stata presentata a Palazzo Rospigliosi (Roma) la nuova campagna di forestazione nazionale Foresta Italia, creata e curata da Rete Clima: coinvolgerà tutto il territorio italiano e avrà come partner Pefc, per la gestione forestale e Coldiretti, per un coinvolgimento concreto della filiera florovivaistica italiana.

Lo scopo è quello di realizzare, con il sostegno di aziende private, sia nuova forestazione urbana sia migliorare le foreste esistenti, mettendo a frutto i 10 anni di esperienza operativa forestale maturati da Rete clima.

«Con una differente politica del verde pubblico avremmo affrontato meglio anche l’aumento esponenziale dei costi dell’energia che si è verificato in questo periodo», spiega nel merito Ettore Prandini – presidente nazionale Coldiretti – facendo riferimento ai benefici forniti dal verde nella mitigazione dell’isola di calore nelle città.

Ma le applicazioni delle “Nature based solutions”, ovvero le soluzioni basate sulla natura, sono molteplici: in altre parole si tratta di promuovere interventi che utilizzano il verde e la natura per migliorare la qualità ambientale e la qualità della vita nelle città.

Per uno sviluppo sostenibile anche sotto il profilo socioeconomico, Foresta Italia vanta stretti legami con la filiera florovaistica nazionale: attraverso l’uso esclusivo di piante italiane, coltivate sui territori dove vengono realizzati i progetti di forestazione o di riforestazione, coinvolgendo nei progetti le aziende florovivaistiche con le quali vengono sottoscritti contratti di coltivazione e di cura delle nuove forestazioni.

In quest’ottica, nelle foreste urbane di Rete Clima vengono utilizzate fino a 25-30 specie arboree ed arbustive diverse: una complessità ecologica che favorisce cibo e riparo a insetti, uccelli, piccoli mammiferi.

Dopo la presentazione ufficiale di Foresta Italia, ora il progetto è già pronto a partire: non a caso la giornata di lancio è stata anche l’occasione per iniziare la ricerca di aree che possano ospitare le attività di forestazione che devono avere una superficie minima di 5000 mq, essere fruibili e non avere limiti temporali rispetto alla permanenza delle nuove foreste. Ad oggi Rete Clima accoglie già le segnalazioni di disponibilità da parte degli Amministratori comunali: se l’area verrà valutata come idonea sarà possibile approfondire la possibilità di realizzare un progetto.