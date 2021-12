Agricoltura, ungulati e turismo, vino ed enogastronomia nel Parco dell’Arcipelago toscano

Valorizzazione, promozione e rilancio delle attività agricole nelle zone del parco nazionale dell’arcipelago toscano e dintorni

[9 Dicembre 2021]

Il 13 dicembre, a partire dalle 9.00, nella sala convegni del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano alla ex tonnara dell’Enfola, a Portoferraio, si terrà il convegno “Valorizzazione, promozione e rilancio delle attività agricole nelle zone del parco nazionale dell’arcipelago toscano e dintorni” promosso ed organizzato dall’Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana (Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana) e da Impresa Verde Pisa Livorno, discuterà di temi che vanno dalle iniziative per contenere la presenza fuori controllo della popolazione di cinghiali al sistema per rimettere a cultura i terreni dismessi per uso agricolo, passando per le nuove normative per il trasporto e l’abbruciamento dei residui agricoli, le prospettive di sviluppo della viticoltura elbana fino ai tour enogastronomici ai siti di alto valore storico-naturalistico.

All’’iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto Agoragri, è finanziata nell’ambito della misura del Bando Misura 1.2 “Sostegno ed attività dimostrative e azione di informazione” del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per l’annualità 2014-2020, partecipano Giampiero Sammuri (presidente Parco Arcipelago Toscano), Maurizio Burlando (direttore Parco Arcipelago Toscano), Stefano Cipriani (Comande reparto Carabinieri Parco Arcipelago Toscano), Antonio Arrighi (imprenditore agricolo) e Giulia Spada (presidente Rete imprese Gustose). Per accedere al convegno è necessario essere muniti di Green Pass.

Per informazioni www.livorno.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook @coldirettipisalivorno