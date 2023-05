Abbattimento dei pini di Viale Redi a Firenze, Legambiente: «Scelta sbagliata e sbrigativa, presa senza dialogo con la cittadinanza»

Una decisione attuata in periodo di nidificazione, ignorando raccomandazioni di leggi nazionali e direttive europee

[4 Maggio 2023]

In questi giorni in città la cittadinanza ha appreso, tramite cartellonistica stradale, che è previsto l’abbattimento in tempi brevissimi dei pini di viale Redi a Firenze.

Legambiente ha già espresso la suacontrarietà, nel merito e nel metodo, su questa scelta e ribadisce: «Riteniamo che una politica sul verde urbano che vede frequenti abbattimenti e sostituzioni sbrigative debba essere cambiata verso un approccio scientifico, in cui l’abbattimento resta una extrema ratio in caso di piante malate e pericolose, in caso di inderogabili necessità urbanistiche e/o infrastrutturali. Riteniamo inoltre che l’approccio, nel caso di eventuali sostituzioni, dovrebbe essere il più possibile progressivo, evitando di creare nuove isole di calore estive dovute alla mancanza di ombreggiamento su estese zone precedentemente alberate. Negli abbattimenti di viale Redi si procede invece in modo sbrigativo, senza dialogo con la cittadinanza e addirittura in periodo di nidificazione, ignorando le raccomandazioni di leggi nazionali e direttive europee come la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”».

Gli ambientalisti si augurano che «Gli eventi di questi giorni, che hanno visto cittadini mobilitarsi in piena notte per fermare gli abbattimenti, possano indurre i decisori politici ad un ripensamento».