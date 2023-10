A vada sono nate 41 tartarughine marine

79 uova depositate. Successo di schiusa: 53%

[31 Ottobre 2023]

Il 29 ottobre abbiamo proceduto con l’ultimo digging del 2023: quello al nido di Vada nel comune di Rosignano.

Era stato deposto il 5 agosto e quindi non sarebbe da considerarsi “tardivo”, ma abbiamo imparato dall’esperienza che anche un nido dei primi di agosto alle nostre latitudini rappresenta una sfida.

A inizio di ottobre si è assistito a un notevole ribasso delle temperature, in seguito al quale abbiamo preso la decisione di apporre una cupola-serra anche su questo nido, come a Rimigliano nel comune di San Vincenzo. La cupola è stata realizzata il 14 ottobre grazie all’aiuto e al supporto del comune di Vada e dei volontari del Wwf.

Un’ altra criticità su questo nido è stata quella della presenza abbondante di Tamerici. Le tamerici sono arbusti che crescono tipicamente in ambienti aridi e costieri. Il problema che si verifica in presenza di queste piante è che le loro radici tendono ad assorbire ogni umidità presente nel terreno, dunque anche il liquido presente nelle uova. Un ulteriore problema legato alle tamerici è l’ingombro delle radici che, se presenti in grosse quantità, rende più difficoltosa la risalita dei piccoli.

Altra problematica che abbiamo riscontrato riguarda infine la granulometria della sabbia. In questo tratto di costa la sabbia è caratterizzata da una componente importante di sedimento molto fine che tende a compattarsi fino quasi a cementificarsi rendendo, da una parte, difficile lo scambio di gas durante lo sviluppo degli embrioni, dall’altra, la risalita dei piccoli.

Infine possiamo supporre anche la presenza massiccia di funghi nella camera del nido Naturalmente questo dato deve essere riconfermato dalle analisi scientifiche ma il colore di gusci e uova raccolti dal nido è abbastanza inequivocabile

Per concludere possiamo dirci soddisfatti del risultato ottenuto, considerando le molteplici difficoltà riscontrate.

Sicuramente sarà oggetto di studio su diversi fronti e certamente non mancheremo di tenervi informati tramite i nostri canali social, per cui rimanete connessi !!

Uova schiuse: 42, di cui: vivi nel nido: 4; morti nel nido: 1

Uova non schiuse: 37

per un totale di 79 uova

di TartAmare