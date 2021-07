A Sammuri il Pegaso per i 25 anni del Parco dell’Arcipelago Toscano

Giani: «Vanto per la Toscana». Marras: «Un riconoscimento meritato»

[20 Luglio 2021]

In occasione dei 25 anni dalla fondazione del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha deciso di consegnare il Pegaso a Giampiero Sammuri che dal 2012 ne è presidente.

Consegnando l’importante riconoscimento della Regione a Sammuri, Giani ha sottolineato che «Il parco è un vanto per la nostra Toscana. In questi 25 anni l’attività di questo Ente ha dato un profilo di natura ambientale alla nostra regione, valorizzando la bellezza straordinaria dell’intero Arcipelago. Ritengo che sarebbe da proporre come uno dei beni tutelati dall’Unesco. Il Parco nazionale dell’Arcipelago toscano è uno dei tratti distintivi dell’immagine della Toscana nel mondo».

Per Sammuri la statuetta del Pegaso è «Motivo di grande orgoglio ed emozione. In questi 25 anni sono stati ottenuti risultati straordinari. Non è un caso che il Parco sia la culla del turismo sostenibile, proprio per indicare l’eccellenza delle condizioni di questi luoghi, dove, cosa rarissima, è tornato a nidificare il Falco pescatore avvistato proprio a maggio nell’isola di Capraia».

E infatti, si legge in una nota della r Regione, «Nella consegna del Pegaso al presidente del Parco nazionale dell’Arcipelago cè anche la volontà di Giani di sottolineare l’importanza della tutela della biodiversità che questi luoghi rappresentano».

Il presidente della Regione ha poi sottolineato come «Da anni Sammuri con impegno e autorevolezza, attraverso l’Ente parco, contribuisca in maniera notevole alla valorizzazione del nostro territorio, rendendolo bello, sostenibile e attrattivo»

Insieme a Giani e a Giampiero Samurri stamani alla cerimonia di consegna a palazzo Strozzi Sacrati era presente anche l’assessore al turismo Leonardo Marras che ha detto: «Nel campo delle politiche ambientali Sammuri è diventato una voce autorevolissima a livello nazionale. Nel riconoscimento di oggi vedo un bel gesto, giusto e meritato».

Poi sulla sua pagina Facebook Marras ha aggiunmto: «Concedetemi un plauso personale prima ancora che istituzionale: il Presidente Giani ha consegnato il Pegaso della Regione a Giampiero Sammuri ed io ne sono orgoglioso! Giampiero è un caro amico, roccastradino, a cui mi lega da tanti anni un rapporto di affetto e di stima. Ma è, soprattutto, il presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano che, grazie anche all’autorevolezza che ha conquistato in campo nazionale ed internazionale guidando i parchi nel board europeo, negli anni ha fatto crescere fino a farlo diventare un punto di riferimento per la Toscana, una realtà in piena sintonia con gli enti locali e in stretta collaborazione con Regione e Governo. Ha svolto un prezioso lavoro di ricucitura con il territorio puntando ad obiettivi sempre più ambiziosi, come quello della sostenibilità: grazie al Parco dell’Arcipelago e alle aree protette toscane che hanno sposato la carta europea del turismo sostenibile, infatti, possiamo già dire di avere una comunità pronta a sviluppare questi fondamentali temi. Complimenti di cuore, un riconoscimento meritato!»