A Rosignano Marittimo il terzo nido di tartarughe marine del 2021 in Toscana

Scelta nuovamente Cala di Santa Lucia. Il Comune e TartAmare: è la caletta delle tartarughe

[5 Luglio 2021]

L’associazione TartAmare ha accertato, dopo essere stata chiamata dalla Capitaneria di Porto, la terza nidificazione di tartaruga marine del 2021 in Toscana.

I rettili marini hanno scelto nuovamente la bellissima Cala di Santa Lucia, nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) che, sottolineano a TartAmare, «Sta diventando per noi la Caletta delle tartarughe».

Concorda il Comune di Rosignano Marittimo che in un post su Facebook scrive: « Cala di Santa Lucia sta diventando Cala delle Tartarughe! Una bellissima storia grazie all’impegno e alla passione di tartAmare»

L’associazione grossetana sottolinea; «Grande lavoro dei volontari di TartAmare che non conoscono fatica, non ci sono domeniche, né feste. Sempre operativi per proteggere i nidi. Ricordiamo che se si dovesse avvistare una tartaruga in deposizione o la traccia di un’emersione sulla spiaggia il numero da chiamare è il 1530»