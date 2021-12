Riceviamo e pubblichiamo

A Piombino la festa dell’albero torna domenica 5 dicembre

Legambiente: «Pianteremo alcuni alberi nel piccolo parco a Salivoli, dove prima abitavano una decina di palme poi morte a causa del parassita che ha infestato tutta Europa»

[1 Dicembre 2021]

Anche quest’anno Legambiente organizza la festa dell’albero. A Piombino pianteremo alcuni alberi nel piccolo parco a Salivoli, sotto la rotonda del Bar Falcone, verso la Coop tra via san Quirico e via dei Cavalleggeri, dove prima abitavano una decina di palme e poi sono morte a causa del parassita che ha infestato tutta Europa.

Metteremo a dimora soprattutto querce, donate dai Carabinieri Forestali che gestiscono il vivaio di Cecina Comando Ufficio Territoriale per la Biodiversità, Cecina.

Non saranno piante molto alte e avranno bisogno di cura per molto tempo, per cui si invitano volontari e abitanti del quartiere a partecipare all’evento e a collaborare per la cura, la protezione e l’innaffiamento estivo.

Vogliamo ricreare un luogo di incontro e relax come era quando c’erano le piante, e chiediamo agli abitanti di aiutare alla piantumazione ma anche di collaborare e suggerire altri allestimenti e migliorie per questo piccolo parco urbano.

Appuntamento domenica 5 dicembre alle ore 10.

di Legambiente Val di Cornia