A Montecristo nuovo allestimento del museo naturalistico e collezione floristica

Taglio del nastro a Montecristo, con tappa anche a Pianosa per il completamento di altri lavori

[14 Aprile 2022]

Il 12 aprile, il generale di Corpo di Armata Antonio Pietro Marzo, Comandante del Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, Giampiero Sammuri, presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, e alcuni consiglieri del Parco hanno accolto una ottantina di ospiti per celebrare l’inaugurazione del nuovo allestimento del museo naturalistico e della collezione floristica dell’Isola di Montecristo. Presente una folta rappresentanza del Comune di Portoferraio di cui Montecristo fa parte, oltre che del Comune di Campo nell’Elba, della Regione Toscana, delle forze dell’Ordine e della stampa, ma anche alcuni esperti tecnici e scientifici che hanno collaborato ai lavori.

Il Parco Nazionale spiega che «Grazie ad un finanziamento della Regione Toscana per il 75% e per la restante parte del Parco, è stata realizzata una nuova sala espositiva-didattica con l’ammodernamento delle esposizioni presenti. Sono stati creati pannelli didattici, materiali per la copertura del pavimento, ideati e allestiti strumenti interattivi, terminali video per la proiezione di filmati, sono stati montati brevi filmati ed è stato creato un plastico dell’isola su supporto in acciaio per l’esterno. La piccola sala didattica propone contenuti relativi alla flora, alla fauna, alla storia e all’archeologia dell’isola, attraverso pannelli esplicativi, reperti e strumenti multimediali che offrono piacevoli occasioni di approfondimento».

Hanno contribuito alla realizzazione, oltre al soggetto incaricato del servizio alcuni specialisti per verificare e scegliere i reperti presenti, per revisionare i testi, per le fotografie e i video. Tutte le operazioni hanno avuto il supporto dei Carabinieri reparto biodiversità di Follonica che con le loro maestranze hanno effettuato la manutenzione ordinaria dei locali. Per l’allestimento della sala didattica è stata investita la somma di poco più di 55 mila euro.

La giornata è stata anche l’occasione per l’inaugurazione della nuova collezione floristica dai colori e i profumi intensi. Curata e gestita con passione dal citato Reparto carabinieri biodiversità di Follonica, con il supporto di specialisti ed esperti, popolata da specie botaniche raccolte sull’isola e gelosamente conservate per mantenerne la biodiversità. Prima di riprendere il mare, visita alla ricca esposizione interna al Casotto dei Pescatori.

La visita straordinaria a Montecristo dedicata a questo evento è stata seguita anche da uno scalo all’Isola di Pianosa dove il presidente Sammuri e il Sindaco di Campo nell’Elba Davide Montauti hanno fatto gli onori di casa per mostrare il completamento dei lavori alla Casa dell’Agronomo, il nuovo Museo delle Scienze, il sito catacombale e lo splendido porticciolo.

»Una giornata intensa – concludono al Parco – una sorta di educational per amministratori, istituzioni e stampa affinché raccontino di quanta ricchezza naturalistica e culturale si trova nelle isole toscane e dell’importanza della sua tutela e conservazione».