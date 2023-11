A Mola ritorna “Cos’è e come funziona”, il 18 novembre si parla di alberi

L’arboricoltore Marco Rinaldi spiega come scegliere e mettere a dimora un albero

[13 Novembre 2023]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Dopo il successo della prima edizione dell’inverno scorso, ritornano all’Aula VerdeBlu “Giovanna Neri” di Mola le iniziative di “Cos’è e come funziona”, organizzate da Legambiente in collaborazione con associazioni ed Enti del territorio, a partire dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Il tema del primo argomento è “La messa a dimora degli alberi – Quale, dove, come e perché mettere a dimora un albero”, l’appuntamento è per venerdì 18 novembre 2023 alle ore 15:00 all’ Aula VerdeBlu nella Zona Umida di Mola (lato Capoliveri).

In occasione della Festa dell’Albero (18 – 21 novembre) Legambiente e Alberi Maestri metteranno a dimora un albero con Marco Rinaldi, arboricoltore Supervisore EAC ( European Arboricoltural Council) Certificatore E.T.W. – E.T.T., che spiegherà in base a quali criteri è stato scelto, come tecnicamente si deve procedere per la sua corretta collocazione e come assicurarne la sana e serena crescita.

Il primo incontro del nuovo ciclo di “Cos’è e come funziona” si concluderà con una merenda e un brindisi all’imbrunire ai nostri fratelli di legno, radici e foglie.

E’ richiesta la prenotazione inviando un messaggio Whatsapp al 3311486320

Se non si è muniti di un mezzo proprio, è possibile comunicarlo, sempre tramite Whatsapp al 3311486320 per poter organizzare dove possibile un carpooling.