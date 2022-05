A Mola il primo Memorial Giovanna Neri

Organizzato da ASD Swimtrekking e Legambiente Arcipelago Toscano

[24 Maggio 2022]

Il 21 maggio, in occasione dell’Open Day che da tradizione apre le attività estive dello Swimtrekking, la ASD Swimtrekking e Legambiente Arcipelago Toscano hanno dato vita al primo Memorial Giovanna Neri, una manifestazione nata per ricordare la memoria della compianta insegnante, giornalista e fondatrice di Legambiente Arcipelago Toscano e grande amica dell’Associazione romana che ha ideato il trekking a nuoto in mare e della quale Giovanna ha seguito la crescita narrandone le avventure.

L’iniziativa si è svolta all’’Aula Verde Blu dedicata a Giovanna Neri alla presenza della presidente della Legambiente Arcipelago Toscano Maria Frangioni, Luca Agujari (Vicepresidente), Francesco Cavaliere (Presidente ASD Swimtrekking), Federico Lelli (Vicepresidente ASD Swimtrekking) e da una ventina di associati della ASD Swimtrekking.

Dopo aver ricordato la figura di Giovanna Neri, Frangioni e Agujari hanno raccontato la storia della nascita dell’Aula Verde Blu e spiegato l’importanza della tutela della zona umida di Mola.

E’ seguita una lezione di Yoga aperta a tutti i partecipanti in cui sono state mostrate le principali tecniche di meditazione e rilassamento, questo fa parte di un percorso interdisciplinare che unisce diverse filosofie incentrate sul benessere e l’armonia.

Dopo il pranzo al sacco ed una breve pausa, nel primo pomeriggio, Maria Frangioni ha consegnato un premio al miglior ambientalista dell’anno eletto dal CD dei soci della ASD Swimtrekking che è andato a Luigi Gattinari. Si tratta di un’opera che rappresenta l’Isola d’Elba realizzata con materiale di recupero dall’artista Elbano Luca Polesi.

Nel pomeriggio tutto il gruppo dei nuotatori è entrato in acqua e dalla spiaggia della Mola ha effettuato un breve itinerario di Swimtrekking sino all’imbocco di Porto Azzurro e ritorno per un totale di 1500 metri.

Francesco Cavaliere conclude: «E’ stata una piacevolissima esperienza ed una bellissima opportunità per ricordare gioiosamente Giovanna Neri nella sua isola e davanti a quel mare che lei amava tanto. La ASD Swimtrekking ringrazia per la gentile e fraterna ospitalità gli amici di Legambiente Arcipelago Toscano nella speranza di organizzare in futuro nuove iniziative all’insegna del mare e dell’ambiente».