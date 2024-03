A Cesenatico spiaggiato un pesce luna da 1 tonnellata, rimossa la carcassa

Si tratta di uno dei più grandi e pesanti tra i pesci ossei, ritrovato morto sulla spiaggia di Valverde

[4 Marzo 2024]

Sulla spiaggia di Valverde, nel Comune di Cesenatico in Emilia-Romagna, è stato ritrovata la carcassa di un pesce luna (Mola mola) dal peso record: 1 tonnellata.

A darne notizia è direttamente il sindaco, Matteo Gozzoli, che informa come l’animale sia stato rimosso grazie all’aiuto di tecnici e volontari.

«Il pesce luna è il più grande e uno dei più pesanti tra i pesci ossei. Gli adulti raggiungono un peso che arriva a più di mille chili», aggiungono nel merito dalla Fondazione Cetacea di Riccione, intervenuta a Cesenatico per i rilievi del caso.

Dimensioni e peso della carcassa rinvenuta a Valverde lasciano aperta l’ipotesi che il pesce luna in questione sia morto per cause naturali, ma come informa l’Ansa oggi il Centro ricerche marine di Cesenatico farà dei prelievi per svolgere analisi. Anche perché pochi giorni fa un altro esemplare di pesce luna era stato trovato spiaggiato nel Lido di Venezia.

Il pesce luna è una specie che compie irregolari migrazioni, probabilmente per inseguire il megaplancton di cui si nutre prevalentemente (come meduse e ctenofori, ma anche salpe) in tutte le acque temperate e tropicali del globo. Nell’Adriatico la sua presenza è documentata da secoli, almeno da fine ‘700.