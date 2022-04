2030 Island-Ocean Connection Challenge: far rivivere 40 ecosistemi insulari entro il 2030

Associazioni ambientaliste, scienziati e governi lanciano una nuova ambiziosa sfida ambientale già finanziata con 50 milioni di dollari

[15 Aprile 2022]

In tutto il mondo le comunità insulari subiscono i peggiori effetti della perdita di biodiversità e del cambiamento climatico, per questo Island Conservation, Re:wild, Scripps Institution of Oceanography dell’università della California- San Diego e i governi di Panama e di Palau hanno identificato «L’assoluta necessità di sforzi di conservazione che avvantaggiano strategicamente sia le isole che i loro ecosistemi oceanici interconnessi» e hanno lanciato insieme a lanciano insieme all’Our Ocean Conference di Palau la 2030 Island-Ocean Connection Challenge, una sfida che chiede a ONG, governi, filantropi e fondazioni di «Sostenere l’obiettivo ambizioso ma realizzabile di ripristinare almeno 40 ecosistemi insulari significativi a livello globale del ridge-to-reef entro il 2030, a beneficio della biodiversità, del clima e delle comunità».

Ad oggi, i partner fondatori e i loro sostenitori si sono già assicurati 50 dei 160 milioni di dollari necessari per realizzare questo obiettivo.

Le associazioni ambientaliste, le organizzazioni scientifiche e i governi promotori spiegano che «Concentrandosi sui collegamenti tra gli ecosistemi terrestri e quelli marini, l’Island-Ocean Connection Challenge massimizzerà i co-benefici della conservazione insulare per gli ecosistemi marini circostanti, comprese le barriere coralline, le praterie di fanerogame, le mangrovie e altri. Aiuterà anche i mezzi di sussistenza delle comunità insulari e assicurerà che siano più resilienti ai cambiamenti climatici. Inoltre, ripristinando 40 ecosistemi insulari di importanza globale, la sfida mira a proteggere circa 600 popolazioni di 250 specie selvatiche minacciate».

Secondo Penny Becker, vicepresidente per la conservazione di Island Conservation, «La Island-Ocean Connection Challenge è una risposta diretta alle triple minacce del cambiamento climatico, della salute degli oceani e delle crisi di estinzione, che hanno tutte un impatto sproporzionato sugli ecosistemi insulari e sulle popolazioni insulari».

Prove scientifiche crescenti dimostrano che molti sistemi terrestri insulari incontaminati o ripristinati possono comportare notevoli benefici per gli ecosistemi e le specie marine circostanti. Ad esempio, molte specie di fauna selvatica autoctone che vivono all’interfaccia terra-mare sono “specie campione”, architetti e ingegneri essenziali per ecosistemi sani. Gli uccelli marini sono uno dei migliori esempi di specie campione, poiché portano importanti nutrienti dal mare alle isole, fertilizzando le piante autoctone. I nutrienti provenienti da uccelli marini e piante fluiscono quindi nell’oceano e nutrono l’ecosistema marino, rafforzando le popolazioni ittiche e la crescita e la resilienza della barriera corallina.

Il ministro dell’ambiente di Panama, Milciades Concepcion, ha sottolineato che «Con Panama che apre la strada ospitando la prossima Our Ocean Conference nel 2023, siamo motivati ​​dal lancio della Island-Ocean Connection Challenge e siamo pronti ad agire immediatamente come partner fondatore».

I promotori dell’iniziativa ricordano che «La fauna che vive sulle isole è particolarmente suscettibile alle specie introdotte non autoctone, in particolare ai predatori, che possono diffondersi rapidamente e causare l’estinzione di specie autoctone che non hanno sviluppato alcuna difesa. Sebbene le isole rappresentino solo il 5% della superficie terrestre, dal 1500 ad oggi il 75% delle estinzioni di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi si è verificato su isole e quasi il 40% dei vertebrati minacciati a livello globale sono specie insulari».

Wes Sechrest , amministratore delegato e scienziato capo di Re:wild, è convinto che «Stiamo lanciando una nuova era di ripristini e rinaturalizzazione delle isole, incentrata sul ridimensionamento e sull’implementazione di piani collaborativi di conservazione dell’intero sistema, per avere un impatto ottimale. Non possiamo più considerare queste isole come separate dall’oceano che le circonda, ma dobbiamo invece guardare agli ecosistemi nel loro insieme se vogliamo riorganizzarli efficacemente a beneficio delle comunità locali e del pianeta nel suo insieme».

La sfida lanciata da Palau punta ad allineare le popolazioni indigene e le comunità locali, i governi, le organizzazioni di conservazione, i finanziatori e i ricercatori per portare questo lavoro a livello globale collaborando con le nazioni insulari per affrontare le loro crisi ambientali più urgenti e le loro esigenze di sostenibilità. Stuart Sandin, direttore del Center for Marine Biodiversity and Conservation alla Scripps Institution of Oceanography, sottolinea che «I popoli indigeni e le comunità locali hanno da tempo compreso e gestito le risorse naturali nel contesto dei collegamenti terra-mare. “La moderna scienza della conservazione e i progetti di ripristino hanno iniziato solo di recente a chiarire, dare priorità e sfruttare queste connessioni per massimizzare i ritorni su tali investimenti».

Il ripristino e la rinaturalizzazione delle isole forniscono anche la resilienza tanto necessaria per le comunità insulari, dove il cambiamento climatico porta un aumento di tempeste e condizioni meteorologiche estreme. Il sovraffollamento può essere l’effetto più dannoso delle tempeste, con conseguenti frane, perdita di proprietà e perdita di vite umane. Le piante autoctone sono fondamentali per la stabilizzazione del suolo e rafforzano la capacità di un’isola di resistere all’innalzamento del livello del mare durante questi eventi.

In questo contesto la Becker lancia un appello globale: «Oggi, stiamo cercando e sollecitando altri membri a unirsi a questa collaborazione e portare avanti questo nuovo sforzo di ripristino e resilienza. Unitevi a questo movimento aggiungendo i vostri impegni, risorse, progetti, programmi o isole a questa sfida per il 2030».

Questo invito all’azione per il reef-to-ridge rewilding include impegni e risorse, progetti e/o programmi che andranno a beneficio delle specie campione insulari che collegano gli ecosistemi insulari dell’oceano, per ottimizzare i benefici per gli ambienti costieri, le comunità e la resilienza climatica.

La Island-Ocean Connection Challenge è resa possibile grazie a un gruppo eterogeneo di partner e finanziatori, tra cui Cookson Adventures, Leo Model Foundation, North Equity Foundation, Sheth Sangreal Foundation e un donatore anonimo. Questa sfida ha ricevuto una generosa sovvenzione dalla David and Lucile Packard Foundation. Le parti interessate a partecipare alla sfida, inclusi filantropi, fondazioni, nazioni insulari, organizzazioni regionali, istituti di ricerca e ONG locali, regionali e globali, possono presentare una bozza di impegni di adesione su www.iochallenge.org .

Steven Victor, ministro dell’agricoltura, della pesca e dell’ambiente di Palau ha concluso: «L’ Our Ocean Conference 2022 è stata un’opportunità per evidenziare che sulle piccole isole i collegamenti terrestri e marittimi sono più diretti e intimi. Siamo orgogliosi di annunciare questo invito all’azione per sostenere le comunità insulari del nostro mondo e la loro crescente leadership per dimostrare approcci di gestione olistici che soddisfano le nostre esigenze e vulnerabilità uniche. Solo insieme possiamo collegare la conoscenza tradizionale con la scienza accademica per il ripristino dell’oceano insulare. per massimizzare i benefici oceanici e climatici per le nostre comunità e gli ecosistemi».