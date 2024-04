170 Ong alla von der Leyen: sostenga la legge europea sulla deforestazione

La Commissione Ue respinga le pressioni di industria e governi che vogliono tornare indietro

[12 Aprile 2024]

Dopo gli appelli di alcuni gruppi industriali e governi nazionali a fare marcia indietro sulla legislazione Ue sulla deforestazione, oltre 170 organizzazioni – compresi Wwf, Greenpeace e Friends of the Earth Europe – hanno scritto congiuntamente una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendole di mantenere la sua promessa che l’Europa guiderà un’azione globale per contrastare la deforestazione attraverso la rapida attuazione della legge europea sulla deforestazione, la storica EU Deforestation Regulation (EUDR).

Le organizzazioni ambientaliste, dei consumatori e di tutela dei diritti umani scrivono alla von der Leyen per ribadire il loro pieno sostegno all’EUDR e le ricordano che «In risposta alla crisi globale della biodiversità e del clima, Lei e la sua Commissione avete introdotto questa legislazione fondamentale nel novembre 2021 per combattere e accelerare la fine della deforestazione globale. Questa legislazione, la prima del suo genere al mondo, ha lo scopo di garantire che il consumo di beni forestali essenziali a rischio da parte dei cittadini dell’Ue non contribuisca alla distruzione di foreste insostituibili, dai tropici all’Europa e oltre. L’EUDR è entrata in vigore nel giugno 2023 dopo essere stata adottata con l’ampio sostegno del Consiglio e del Parlamento. Gli Stati membri dell’Ue e la Commissione devono ora attuare rapidamente questa legge e garantire che sia rispettata da tutti i soggetti interessati più rilevanti. Questa legislazione è stata introdotta per creare condizioni di parità nel mercato dopo il fallimento di molti anni di impegni volontari da parte del settore privato per affrontare la deforestazione nelle sue catene di approvvigionamento. Si tratta di un aspetto cruciale per garantire che l’Ue rispetti gli impegni assunti dalle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul clima alla COP28 del dicembre 2023: “[…] conservare, proteggere e ripristinare la natura e gli ecosistemi per raggiungere l’obiettivo di temperatura dell’accordo di Parigi” e “arrestare e invertire la deforestazione e il degrado forestale entro il 2030”, ma anche dal Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework adottato alla conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità alla COP15 nel dicembre 2022. Alla luce di questi impegni internazionali, la decisione della Commissione dell’anno scorso di assegnare un bando per le revisioni mirate previste dall’articolo 34 (commi 1-4) dell’EUDR rappresenta un gradito e necessario passo avanti».

Ma le associazioni evidenziano che «Dato il peggioramento della crisi climatica e della biodiversità, è fondamentale per questa generazione e per le generazioni future che le azioni richieste alla Commissione e agli Stati membri nell’ambito dell’EUDR siano attuate in tempo. La distruzione delle foreste e degli ecosistemi continua senza sosta, con un impatto considerevole sui diritti e sui mezzi di sussistenza delle popolazioni indigene e delle comunità che dipendono dalle foreste e da altri ecosistemi, e con conseguenze già avvertite all’interno dell’Ue attraverso il peggioramento della siccità e degli incendi boschivi. L’Ue deve urgentemente abbandonare un modello di produzione e consumo che alimenta la distruzione della natura e minaccia i diritti umani e i mezzi di sussistenza agricoli».

Le oltre 170 ONG concludono: «Siamo consapevoli che alcune associazioni industriali, Paesi terzi e persino ministri dell’agricoltura degli Stati membri dell’Ue stanno criticando l’EUDR o alcuni suoi aspetti, rischiando di indebolirla, nonostante anni di ricerca, consultazione e un processo legislativo aperto e trasparente. La esortiamo a proteggere l’integrità del processo decisionale democratico dell’Ue e a garantire che l’Ue sia ferma nel perseguire gli obiettivi stabiliti nell’EUDR. La leadership politica, come si evince dallo sviluppo del Green Deal, mostra una visione a lungo termine, necessaria per questa crisi globale. Confidiamo che manterrete l’impegno assunto nei confronti dei cittadini dell’Ue e sosterrete la legge che lei e la sua Commissione avete proposto – e che il Consiglio e il Parlamento hanno approvato a stragrande maggioranza – garantendone una corretta e rapida attuazione. Saremmo grati per l’opportunità di discutere ulteriormente con lei i dettagli di questa importante questione e non vediamo l’ora di sentire da lei la data e l’ora adeguate per un incontro».