Ambiente e lavoro, Arpat assume 9 tecnici della prevenzione

Al via al concorso per dei contratti a tempo indeterminato, per le candidature c’è tempo fino al 14 febbraio

[1 Febbraio 2024]

L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat) sta cercando dei nuovi tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Sono nove le figure professionali ricercate, tre per ciascuna delle aree vaste in cui è articolata l’Agenzia: centro (sei di Firenze, Circondario empolese, Prato, Pistoia), costa (Livorno, Piombino-Elba, Lucca, Massa Carrara, Pisa) e sud (Arezzo, Grosseto, Siena).

I posti di lavoro offerti si configurano con contratto a tempo indeterminato, cui poter accedere solo tramite una procedura concorsuale ad hoc.

Il bando di concorso è già disponibile online (qui), e per gli interessati sarà possibile avanzare la propria candidatura entro il prossimo 14 febbraio.