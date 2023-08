Alto Mugello, dopo l’alluvione arrivati 15 mln di euro per coprire le somme urgenze

Adesso ne serviranno altri 50 per ricostruire. Monni: «Sono convinta che anche la fase della ricostruzione che gestisce il generale Figliuolo potrà dare analoghe risposte tempestive»

[9 Agosto 2023]

La crisi climatica in corso, che rende più intensi e più frequenti gli eventi meteo estremi come le alluvioni che hanno colpito l’alto Mugello il 15 e 17 maggio scorso, presenta conti sempre più salati alla cittadinanza.

In questo caso i soli interventi di somma urgenza necessitano una copertura pari a 14,9 mln di euro, da ieri interamente finanziata. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in qualità di commissario, ha infatti firmato l’ordinanza che destina ulteriori 11 mln di euro – stanziati dalla Protezione civile – all’alto Mugello, oltre ai 4 mln di euro arrivati subito dopo l’alluvione. Danni importanti ma fortunatamente limitati rispetto a quanto accaduto negli stessi giorni in Emilia-Romagna, dove l’alluvione è costata 8,86 miliardi di euro.

«Con oggi chiudiamo la fase di emergenza e guardiamo alla ricostruzione con uno sguardo che abbia la prospettiva di rileggere i territori per il futuro», commenta Giani.

Si conclude così la fase di gestione dell’emergenza e si entra nel vivo della ricostruzione vera e propria, che è in capo al generale Figliuolo – nominato dal Governo commissario per la ricostruzione – con Giani sub-commissario. A Figliuolo spetta dunque il sostegno per la ricostruzione alle attività produttive e alle famiglie e l’attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico (strade, infrastrutture).

A questo proposito la Regione Toscana ha già inviato, sulla base delle segnalazioni dei Comuni e della Città metropolitana una prima proposta di ricostruzione per 50 milioni di euro di interventi che sono attualmente all’attenzione di Figliuolo, e che saranno oggetto di istruttoria già a partire dai prossimi giorni.

«Sono contenta – aggiunge l’assessora all’Ambiente e alla protezione civile, Monia Monni – che in così breve tempo venga data copertura a tutte le somme urgenze attivate dai Comuni e Città metropolitana che hanno permesso con tempestività e professionalità di evitare la chiusura delle infrastrutture viarie che erano state interessate dai fenomeni franosi del 15 e 17 maggio scorsi. Mi preme ringraziare il Dipartimento di Protezione civile che come al solito ha lavorato al nostro fianco e ci ha permesso di chiudere l’emergenza in tempi così brevi. Sono convinta che anche la fase della ricostruzione che gestisce il generale Figliuolo potrà dare analoghe risposte tempestive ed efficaci al territorio dell’alto Mugello».