Alluvione, come aiutare la Toscana: la Regione indica il conto corrente per i bonifici

«Insieme siamo più forti e ogni contributo può fare la differenza, un passo per stare vicino a famiglie e comunità»

[6 Novembre 2023]

Il ciclone Ciaran che si è abbattuto sulla Toscana tra giovedì 2 e venerdì 3 dicembre ha portato a un bilancio provvisorio di otto morti e danni (sia pubblici sia privati) stimati per almeno 500 milioni di euro.

Per contribuire a far fronte all’emergenza, la Regione chiede a chi può di aiutare i cittadini toscani: «Insieme siamo più forti e ogni contributo può fare la differenza – dichiarano dalla Giunta – Dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito la Toscana, la Regione fa un passo per stare vicino a famiglie e comunità con un bonifico destinato alla ricostruzione».

Di seguito i dati:

Bonifico intestato a: REGIONE TOSCANA

Causale: EMERGENZA ALLUVIONE

IBAN: IT71B0503411701000000003341

Per bonifici dall’estero: codice SWIFT BAPPIT22C34