Allerta meteo per neve, vento e mareggiate: in Toscana è codice giallo

Dalla Protezione civile le indicazioni per costa, appennino e rilievi collinari

[18 Gennaio 2024]

La Sala operativa unificata della Protezione civile toscana (Soup) ha diramato una nuova allerta meteo di codice giallo, per neve, vento e mareggiate.

Come spiegano dalla Giunta, l’allerta neve è valida dalle 14 fino alla mezzanotte di venerdì per le aree settentrionali (bacino del Reno e Romagna Toscana). Il codice giallo per vento interesserà invece Appennino e zone sottovento (alto Mugello), Arcipelago, tratto di costa tra Livorno e Piombino e rilievi collinari centro meridionali.

Infine, da segnalare anche un codice giallo per mareggiate valido fino alle 15 di venerdì per Arcipelago e costa centro-settentrionale.