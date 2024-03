Allerta meteo in Toscana, per le zone costiere e interne del sud si prolunga il codice giallo

Fino alle 7 di domani interesserà le zone costiere e interne del sud della Toscana, isole comprese

[1 Marzo 2024]

La Sala operativa unificata della Protezione civile toscana (Soup) ha prolungato l’allerta meteo in corso, di codice giallo, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Come spiegano dalla Giunta toscana, per la giornata di oggi si conferma il codice giallo per le zone appenniniche e il sud della regione per piogge sparse e locali temporali.

Dalla mezzanotte e fino alla mattinata di sabato i fenomeni si concentreranno nel sud della regione e sulle isole, con piogge, temporali sparsi e occasionali colpi di vento e grandinate.

L’allerta meteo di codice giallo è dunque prolungato dalla mezzanotte di venerdì 1 marzo fino alle 7 di sabato 2, per le zone costiere e interne del sud della Toscana, isole comprese.