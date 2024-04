Allerta meteo in Toscana per il 1° maggio, codice giallo su tutta la regione

Rischio idrogeologico e temporali, oltre a forti piogge possibili raffiche di vento e grandinate

[30 Aprile 2024]

La Sala operativa unificata della Protezione civile toscana (Soup) ha diramato una nuova allerta meteo, di codice giallo, per rischio idrogeologico e temporali.

L’allerta meteo è valida per l’intera giornata di domani, 1° maggio. Come spiegano dalla Giunta regionale, per domani sono attese piogge e temporali che, dalle zone interne del nord ovest della Toscana tenderanno ad estendersi a tutta la regione, con particolare insistenza sulle province di Massa Carrara, Pisa, Lucca, Livorno e Grosseto. Possibili forti raffiche di vento e grandinate a livello locale. Il mare sarà molto mosso in Arcipelago e litorale meridionale.

Come aggiunge il presidente Eugenio Giani, le precipitazioni potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone costiere. Dalla sera di oggi e per tutto domani cumulati medi intorno a 20-30 mm su tutta la regione con massimi di 40-60 mm, occasionalmente superiori sulle zone occidentali (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto).