Al via a Marsiglia il World Conservation Congress Iucn (VIDEO)

Definirà le strategie su natura, biodiversità e clima per il prossimo decennio

[3 Settembre 2021]

Si apre oggi a Marsiglia il World Conservation Congress dell’International Union for Conservation of Nature (Iucn) che sarà un evento ibrido, nel rispetto delle norme anti Covid, dando la possibilità di partecipare e seguire i lavori sia di persona che online.

Il Congresso , che proseguirà fino all’11 settembre, si sarebbe dovuto svolgere nel giugno 2020 ma la pandemia ne ha imposto il rinvio. Con le autorità francesi sono stati stabiliti tutti i protocolli di sicurezza per consentire lo svolgimento anche in presenza dell’appuntamento.

L’Iucn sottolinea che «L’appuntamento costituisce uno snodo fondamentale per i temi della conservazione in un momento in cui il mondo intero si prepara a definire gli obiettivi e le strategie di azione per affrontare la crisi del clima e della biodiversità nel prossimo decennio e oltre».

Al World Conservation Congress IUCN parteciperanno migliaia di delegati provenienti da 160 Paesi, 1.400 rappresentanti di istituzioni internazionali, Stati, organizzazioni non-governative, esperti e rappresentanti di comunità locali. Sono previste decine di sessioni tra forum, seminari e sedute plenarie dell’assemblea generale. Il tutto distribuito fra partecipazioni in presenza e in via telematica.

Sette le aree tematiche degli incontri, dibattiti, analisi e proposte da presentare, come mozioni, all’opinione pubblica ed ai governi di tutto il mondo: territorio; acqua e risorse idriche; oceani; mutamenti climatici; diritti e governance; sistemi economici e finanziari; conoscenza, innovazione e tecnologie.

Oltre all’elezione del consiglio e degli organismi direttivi della IUCN, l’assemblea adotterà delle raccomandazione e indicazioni operative per la conservazione della natura per il prossimo decennio, indirizzate soprattutto alle istituzioni internazionali, ai governi e ai policy makers; con particolare attenzione allo svolgimento della 26esima Conferenza delle parti Unfccc che si terrà ai primi di novembre a Glasgow.