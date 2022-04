Ecco come partecipare

Vini biologici e biodinamici, da Legambiente il via alla 30esima rassegna nazionale

Gentili: «Un’agricoltura bio e di qualità è già realtà, grazie al coraggio e alla determinazione di donne e uomini che si adoperano affinché l’intero comparto abbia un impatto positivo sull’ecosistema»

[4 Aprile 2022]

Per valorizzare al meglio le produzioni di vini da agricoltura biologica e biodinamica, Legambiente alza il sipario sulla nuova rassegna degustazione nazionale che troverà il suo culmine a Rispescia, la storica sede grossetana che ogni anno ospita Festambiente.

Come tradizione vuole, la rassegna, giunta alla sua trentesima edizione, sarà organizzata in collaborazione con il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali e il corso di laurea in Viticoltura ed enologia dell’Università di Pisa

Le aziende che verranno selezionate nell’ambito dell’iniziativa nelle diverse sessioni previste (vini bianchi, rosati, rossi giovani e affinati, vini dolci, spumanti, vitigni autoctoni) riceveranno una targa che verrà consegnata in occasione di una cena-evento che si terrà sotto il cielo di Rispescia l’11 giugno, a cui parteciperanno ospiti illustri oltre ai rappresentanti delle aziende viti-vinicole nazionali che hanno partecipato alla rassegna.

«La trentesima edizione della rassegna degustazione nazionale dei vini da agricoltura biologica e biodinamica rappresenta per tutta l’associazione – dichiara Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente – un momento importante attraverso il quale unire la teoria alla pratica, l’azione quotidiana di pressione sui decisori politici che mettiamo in atto per dare impulso ad un modello agroecologico e quella che i produttori ogni giorno portano nelle loro attività. La rassegna degustazione dei vini biologici e biodinamici realizzata da Legambiente ha sempre avuto come obiettivo la ferma volontà di dimostrare che un’agricoltura bio e di qualità, mettendo da parte la corsa alla rese, è già realtà, grazie al coraggio e alla determinazione di donne e uomini che, da Nord a Sud, si adoperano affinché l’intero comparto abbia un impatto positivo sull’ecosistema. Valorizzare il loro lavoro e raccontare le qualità organolettiche dei vini che producono è, per noi, allo stesso tempo, motivo di orgoglio e dimostrazione che serve un’azione ancora più incisiva sia da parte dei Governi nazionali che della Comunità europea. Ancora una volta, dunque, dalla Maremma partirà un appello chiaro: anche in agricoltura, sulla transizione non si possono fare passi indietro».

Le aziende che intendono partecipare alla rassegna degustazione devono far pervenire per ogni vino partecipante la domanda di partecipazione compilata e firmata nonché nr. 6 bottiglie da 75 cl per ogni vino partecipante entro e non oltre il 25 maggio 2022 presso la segreteria organizzativa di Festambiente, Loc. Enaoli SNC, 58100 – Rispescia (GR) COD.FISC. 92021360539 P.IVA 01071430530. Sul cartone di vino deve essere riportata ben visibile la dicitura: “RASSEGNA VINI BIO 2022’’.