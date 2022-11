Transizione in agricoltura: al via a Grosseto il progetto Capon

Gentili: «Proseguire nel percorso di informazione e sensibilizzazione è strategico per il cambiamento»

[30 Novembre 2022]

Ha preso il via questa all’azienda agricola “Le Rogaie” di Grosseto, CAPon, un nuovo progetto di Legambiente cofinanziato nell’ambito del programma IMCAP dell’Unione Europea, realizzato allo scopo di «Aumentare la conoscenza e la consapevolezza verso la sostenibilità in agricoltura e gli strumenti che le politiche europee offrono per facilitarne la diffusione, dalla #PAC 2023-2027, alle strategie Farm to fork e Biodiversity 2030 passando da Green Deal e PNRR. Tre i percorsi messi in campo: seminari universitari, agricolture day e living lab».

Proprio di un living lab sono stati protagonisti oggi 25 tra ragazze e ragazzi dell’ITS di Grosseto allo scopo di conoscere da vicino una smart farm che mette in atto best practices in fatto di innovazione di prodotto o processo e pratica sistemi di agricoltura sostenibile. Durante la visita e il confronto dialetti che ne è seguito, la proprietà ha illustrato le peculiarità dell’azienda e i vantaggi ambientali ed economico di scommettere sull’agroecologia.

Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente, ha sottolineato: «Dopo il progetto CAPsus torniamo a coinvolgere cittadine e cittadini, studentesse e studenti nello strategico dibattito sull’agroecologia. Con il progetto CAPon, proseguiremo sulla strada della formazione e dell’informazione sui temi della sostenibilità in agricoltura e sulla necessità di imprimere un vero cambiamento, facendo tesoro delle buone pratiche già presenti nel territorio. Non a caso, per il primo living lab abbiamo scelto l’azienda agricola “Le Rogaie”, per la multifunzionalità dell’azienda. Una realtà zootecnica che, oltre a concentrarsi sulla filiera produttiva, produce energia pulita attraverso l’impianto a biogas. Sinergia tra produzione agricola ed energetica, questa, destinata a rappresentare, nel prossimo futuro, un tassello di un mosaico composito. Il loro lavoro è orientato alla produzione di beni di qualità che siano insieme legati alla tradizione e alla sostenibilità, utilizzando processi di coltivazione e lavorazione privi di agenti chimici e implementando tecniche all’avanguardia per preservare il territorio e la biodiversità che lo popola. Un ottimo inizio per CAPon e per una sempre più consapevole conoscenza del tema. Bene, infine, la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi dell’ITS di Grosseto: da loro passerà la vera transizione».