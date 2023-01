L’investimento sarà concretizzato nelle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena

Sunprime installerà oltre 20 impianti fotovoltaici sui tetti di Terre dell’Etruria

Riqualificazione degli immobili agricoli a costo zero e accesso a energia sostenibile a un prezzo ridotto

9 Gennaio 2023

Con un investimento complessivo di 4 mln di euro, la società milanese Sunprime realizzerà più di 20 impianti fotovoltaici nei siti produttivi della cooperativa Terre dell’Etruria, la più grande realtà imprenditoriale agricola toscana.

L’inizio dei lavori di installazione è previsto nel corso del 2023 presso i siti dislocati in quattro province toscane: Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

«Siamo molto soddisfatti di questo accordo – commenta Stefano Rebuzzi, responsabile commerciale di Sunprime – poiché rappresenta un esempio virtuoso in cui Sunprime genera valore per il territorio e le imprese locali, riqualificando immobili della filiera agroalimentare, fornendo energia rinnovabile a km zero e consentendo di ridurre la spesa elettrica delle aziende agricole associate. Crediamo nella promozione dell’energia distribuita, e in questo caso si sposa perfettamente con il modello cooperativo di Terre dell’Etruria, e le esigenze dei propri associati».

Gli impianti fotovoltaici a tetto di Sunprime avranno una potenza totale di 5 MW e forniranno energia elettrica alla cooperativa toscana. Il valore aggiunto generato per il territorio e il vantaggio per l’azienda cooperativa coinvolta è duplice: da un lato la riqualificazione degli immobili a costo zero dato che l’investimento è completamente a carico di Sunprime, dall’altro l’accesso a energia sostenibile a un prezzo ridotto. Gli immobili coinvolti nel progetto sono di vario tipo, tra cui frantoi, centri di stoccaggio cereali, magazzini per la vendita di agroforniture per l’agricoltura professionale, mega store dedicati alla vendita dell’agroalimentare e hobbystica e centrali ortofrutticole.

«La nostra attenzione alla sostenibilità va avanti anche dal punto di vista energetico dove già operiamo con 5 impianti fotovoltaici per complessivi 500KW. Il nuovo accordo chiuso con un’importante azienda che opera sul mercato internazionale ci permetterà di realizzare su tutte le coperture dei centri aziendali di proprietà della cooperativa ulteriori impianti», conclude il presidente di Terre dell’Etruria, Massimo Carlotti.