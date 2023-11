Sono isolani gli ambasciatori toscani dell’agroecologia 2023

La Cantina Parasole Idel Giglio e l’Azienda Agricola San Rocco di Capraia

[16 Novembre 2023]

Il V Forum Agroecologia Circolare è stato anche l’occasione per premiare i vincitori del Premio agli Ambasciatori dell’Agroecologia 2023. In toscana sono state premiate due realtà dell’Arcipelago Toscano:.

Milena Danei – Cantina Parasole, Isola del Giglio(GR). Piccola azienda vitivinicola dell’Isola del Giglio che produce l’“Ansonaco” secondo le tradizioni isolane. L’azienda nasce nel 2008 dall’idea di Milena che dopo la laurea in enologia e viticoltura, decide di recuperare le vigne del nonno Scipione detto “Parasole” praticando con determinazione un’agricoltura eroica. Nello stesso anno mette sul mercato per la prima volta il suo vino “Strulli”

Roberta Bonomo – Azienda Agricola San Rocco, Isola di Capraia (LI).Nata nel 2015 allo scopo di conservare e sviluppare la tradizione apistica familiare isolana, valorizzando il miele, fin dal 1700 un’eccellenza di Capraia grazie all’ambiente incontaminato e all’abbondanza di fioriture in ogni periodo dell’anno. L’azienda certificata biologica e promuove attivamente un turismo sostenibile: nel 2022 ha realizzato, per conto del Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano, il “Percorso botanico: il bello e il buono delle piante dell’isola di Capraia”.

Tra le altre realtà premiate, soprattutto donne e giovani: 2 comuni, Roseto Capo Spulico (CS) per le politiche di tutela ambientale e l’adesione alla rete delle Città Libere dai pesticidi e Tollo (CH) per i numerosi progetti sul tema della sostenibilità, della riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci e promozione del biologico; 1 cooperativa, GOEL che opera dal 2003 per il riscatto e il cambiamento della Calabria attraverso lavoro, promozione sociale e un’opposizione attiva all‘ndrangheta. Premiate anche 7 aziende agricole di cui una ittica: l’Azienda agricola “Al Confin” a Camisano Vicentino (VI) per la diffusione del biologico nell’ambito di un modello aziendale basato sull’ecosostenibilità e attività educative in natura; l’Azienda Agricola Boccea di Roma che segue i principi dell’agroecologia con una gestione sostenibile degli allevamenti zootecnici; l’azienda agricola la Petrosa a Ceraso (SA) che produce prodotti biologici attraverso i principi dell’agricoltura organica e rigenerativa; l’azienda agricola Desiante a Gravina in Puglia (BA) che coltiva grano italiano biologico, cereali e grani antichi e che guarda al mondo agricolo anche come generatore di identità culturali e territoriali dal profondo valore sociale; l’azienda ittica “Alici di Menaica” a Castellabate (SA) nata nel 2000 tramanda la pesca delle alici con l’antica tecnica della Menaica. Anche la lavorazione è artigianale e con stagionatura naturale del prodotto.