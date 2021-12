Incrementato l’importo del Fondo di rotazione per la progettazione nel settore irriguo

Più acqua nei campi agricoli della Toscana, grazie a 4 milioni di euro

Brunelli: «Elevare la disponibilità di acqua per irrigazione per l’agricoltura toscana, che attualmente è coperta solo per il 9% della superficie coltivata»

[27 Dicembre 2021]

Il Fondo di rotazione per la progettazione nel settore irriguo è stato finanziato dalla Regione Toscana con 1 milione di euro aggiuntivo, arrivando a un totale di 4 mln di euro, di cui il 30% destinato ai Consorzi di Bonifica ed il restante 70% ai Comuni per le progettualità.

«Si tratta di un primo passo che va nella direzione da noi auspicata, ovvero quello di elevare la disponibilità di acqua per irrigazione per l’agricoltura toscana, che attualmente è coperta solo per il 9% della superficie coltivata», dichiara Luca Brunelli, presidente Cia – Agricoltori italiani della Toscana.

«Ora – conclude Brunelli – è necessario che il sistema Toscana (Regione-organizzazioni-enti locali e Consorzi di Bonifica), metta a punto gli interventi prioritari e strategici delle infrastrutture irrigue, fondamentali per lo sviluppo dell’agricoltura. Contemporaneamente che i Consorzi attivino le migliori professionalità per rendere cantierabili ed esecutivi in tempi brevi i progetti, per intercettare questi finanziamenti e quelli del Pnrr».