Appuntamento online il 9 dicembre alle 17

L’importanza della sovranità alimentare spiegata alla Siena food lab academy

Maurizio Martina verrà intervistato da Angelo Riccaboni sul futuro dei sistemi agroalimentari, di fronte alle sfide globali del cambiamento climatico

[7 Dicembre 2021]

In un mondo pieno di cibo, dove gli sprechi alimentari annui sono l’equivalente di 23 milioni di camion da 40 tonnellate a pieno carico – che messi in fila farebbero il giro della Terra 7 volte –, la fame è tornata a crescere per toccare un nuovo picco nell’anno del Covid. Per questo tornare a parlare di sovranità alimentare è una necessità fondamentale per uno sviluppo davvero sostenibile.

Anche e soprattutto in Italia, dove i sistemi agroalimentari stanno già cambiando profondamente sotto l’impatto della crisi climatica, e gli eventi meteo estremi hanno pesato per 14 miliardi di euro in danni nell’ultimo decennio, solo guardando al comparto agricolo.

La sostenibilità è l’unica opzione che abbiamo di fronte per poter governare questo cambiamento, e limitandone gli impatti negativi e dando spazio di crescita alle opportunità insite in ogni crisi.

Di tutto questo si parlerà online il 9 dicembre dalle 17 alle 18.30, per il quarto appuntamento annuale della Siena food lab academy 2021-2022, il percorso di alta formazione sull’agritech e la sostenibilità delle imprese agrifood ideato e promosso dal Santa Chiara Lab-Università di Siena e dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena per il trasferimento tecnologico e l’innovazione del comparto agricolo del territorio senese.

Iniziato il 4 novembre, il programma della seconda edizione del percorso formativo, gratuito, prevede 19 lezioni online ogni due settimane fino a giugno 2022.

In quest’occasione Maurizio Martina verrà intervistato da Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab – Università di Siena, sul futuro dei sistemi agroalimentari di fronte alle sfide globali del cambiamento climatico. Un confronto che partirà dal rapporto Fao 2021 sullo stato dell’alimentazione e dell’agricoltura (Sofa) alla luce degli effetti della pandemia affrontando le vulnerabilità delle filiere agrifood e le azioni necessarie per rendere i sistemi agroalimentari più resilienti, efficienti, sostenibili e inclusivi.

Per iscriversi occorre registrarsi sul sito Siena Food Lab al link: https://sienafoodlab.it/it/academy