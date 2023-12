La produzione di verdure in serra emette alti livelli di protossido di azoto

I risultati di uno studio cinese: le coltivazioni in serra pongono una seria minaccia al clima globale

[22 Dicembre 2023]

Il nuovo studio “High soil nitrous oxide emissions from a greenhouse vegetable production system in Shouguang, Northern China”, pubblicato su Atmospheric Environment da un team di ricercatori guidato da Xue Li dell’Istituto di ecologia applicata dell’Accademia cinese della scienze, ha scoperto che «I sistemi di produzione di ortaggi in serra (GVP) sono le principali fonti di emissioni di protossido di azoto (N2O), un potente gas serra».

Per misurare le emissioni di N2O del suolo, i ricercatori cinesi hanno utilizzato per un anno un sistema di monitoraggio automatico continuo ad alta frequenza in un area a forte presenza di GVP a Shouguang, un’importante zona di produzione agricola nella provincia di Shandong e hanno scoperto che «L’emissione annuale di N2O nel suolo dal sistema GVP era di circa 100 kg di azoto (N) per ettaro». Si tratta di un valore era molto più elevato rispetto ai rapporti precedenti che, spiegano i ricercatori «Utilizzavano metodi di campionamento manuale a bassa frequenza che Potrebbero aver sottostimato le emissioni dell’8 – 17%».

All’Accademia cinese c delle scienze dicono che «Lo studio ha dimostrato che le emissioni di N2O del suolo dai solchi, dove venivano applicati acqua di irrigazione e fertilizzanti, erano significativamente più elevate di quelle provenienti dai crinali, dove venivano piantate le verdure. Inoltre, l’irrigazione ha causato impulsi multipli di emissioni di N2O durante la stagione di crescita, aumentando il tasso di emissione del 12 – 396%».

I ricercatori attribuito le elevate emissioni di N2O all’eccessiva fertilizzazione con azoto e alle frequenti pratiche di irrigazione nei sistemi di produzione di ortaggi in serra, che hanno aumentato i processi di nitrificazione e denitrificazione nel suolo.

Gli scienziati cinesi avvertono: «Poiché l’area GVP continua ad espandersi rapidamente in Cina, aumenteranno anche le emissioni di N2O, ponendo una seria minaccia al clima globale»

Per questo chiedono «Maggiore attenzione e misure per ridurre le emissioni di N2O provenienti dai sistemi GVP, come l’ottimizzazione della gestione dell’irrigazione e della fertilizzazione».