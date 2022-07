La Fao al G20: le minacce globali ai sistemi agroalimentari richiedono un approccio complesso

Sono essenziali investimenti, cambiamenti politici e un migliore utilizzo delle risorse

[11 Luglio 2022]

Intervenendo al summit del G20 in Indonesia, il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, ha ricordato agli “sherpa” dei 20 governi economicamente più importanti del mondo che «Le sfide che minano la sicurezza alimentare globale richiedono un approccio complesso che abbracci investimenti, riforme politiche e un migliore uso delle risorse. I recenti eventi globali, dalla pandemia di Covid-19 alla crisi climatica, i molteplici conflitti nel mondo e la guerra in Ucraina, hanno tutti pesantemente colpito i sistemi agroalimentari in diversi modi».

Qu ha citato il recente State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI 2022), che «Conferma che la fame nel mondo è nuovamente aumentata nel 2021, riflettendo le crescenti disuguaglianze tra e all’interno dei Paesi. Dice che 828 milioni di persone hanno sofferto la fame nel 2021, con un aumento di 46 milioni dal 2020 e 150 milioni dal 2019 prima della pandemia. La guerra in Ucraina si è aggiunta a una situazione già difficile e potrebbe portare a un aumento di 13 milioni di persone cronicamente denutrite quest’anno e di 17 milioni in più nel 2023».

La Fao avverte che un’altra sfida globale è l’aumento dell’inflazione, con i prezzi alimentari mondiali in aumento dalla metà del 2020 a causa di molti fattori. A marzo, l’Indice Fao dei prezzi alimentari ha raggiunto i 160 punti, il massimo storico. Qu ha fatto notare che «A giugno, l’indice, che traccia le variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari comunemente scambiati, ha raggiunto una media di 154,2 punti, in calo del 2,3% rispetto a maggio, ma è rimasto del 23,1% in più rispetto a giugno 2021, ha osservato. La Fao calcola che l’aumento del conto delle importazioni alimentari per i 62 Paesi più vulnerabili ammonterà a 24,6 miliardi di dollari nel 2022 e colpirà 1,79 miliardi di persone».

In risposta a questa sfida crescente, la Fao ha sviluppato una proposta per un global Food Import Financing Facility, che «puntaad aiutare i paesi a finanziare i loro acquisti alimentari per ridurre al minimo il rischio di disordini sociali. Il direttore generale della Fao ha detto che «Questa proposta dovrebbe essere attuata dal FMI (Fondo Monetario Internazionale) nell’ambito del meccanismo finanziario della bilancia dei pagamenti».

Sono in forte aumento anche i prezzi medi dei fertilizzanti, con costi quasi triplicati dalla metà del 2021, insieme all’aumento dei prezzi dell’energia. La Fao ricorda che «I cambiamenti nelle rotte commerciali e gli attuali vincoli aumenteranno ulteriormente il prezzo globale dei fertilizzanti. Se i paesi che producono i principali alimenti di base, come il riso, non sono in grado di ottenere abbastanza fertilizzanti nella prossima stagione della semina, ciò potrebbe influire sulla fornitura globale di cibo».

Per Qu «La riduzione degli scambi e l’interruzione della catena di approvvigionamento sono fonte di grande preoccupazione. Alla fine di maggio, 22 Paesi avevano implementato restrizioni all’esportazione attraverso 39 misure che andavano dai divieti alle tasse sull’esportazione che interessavano quasi il 16% delle esportazioni agricole, su base kilocalorica. Per affrontare queste sfide, la comunità internazionale deve attuare un pacchetto di misure: Investire nei Paesi più bisognosi che sono più colpiti dall’aumento dei prezzi dei generi alimentari. Oltre a fornire tempestivi aiuti alimentari, dobbiamo anche concentrarci sull’aumento della produttività prestando maggiore attenzione alla produzione locale di cibo nutriente. Attualmente solo l’8% di tutti i finanziamenti per la sicurezza alimentare in caso di emergenza va ad aiutare la produzione agricola. Investire nell’agricoltura e nei mezzi di sussistenza rurali è strategico e da 7 a 10 volte più conveniente rispetto all’assistenza tradizionale. Mettere in atto politiche che aumentino la produttività e proteggano le risorse naturali e che siano specifiche per le esigenze regionali. Trasformare i sistemi agroalimentari per fornire diete sane e nutrienti e con risultati più equi richiederà un investimento finanziario significativo, stimato all’8% delle dimensioni del mercato agroalimentare. Dobbiamo anche accelerare l’area di libero scambio continentale africana velocizzando il lavoro normativo sugli standard di sicurezza alimentare e riducendo le tariffe e le barriere non tariffarie. Il commercio intraregionale e gli investimenti dovrebbero essere accelerati in tutte le regioni del mondo. Garantire un uso migliore e più efficiente degli output e degli input disponibili per produrre di più con meno. Questo deve includere l’acqua, poiché lo stress idrico rimane una priorità, con 1 miliardo di ettari di terreni agricoli che devono affrontare gravi vincoli idrici; 800 milioni di ettari di terreni coltivati ​​e pascoli pluviali gravemente colpiti dalla siccità ricorrente. Dobbiamo utilizzare le migliori tecnologie e normative disponibili per ottenere guadagni efficienti nel modo in cui utilizziamo l’acqua in agricoltura. Ridurre la perdita e lo spreco di cibo è fondamentale, poiché le attuali elevate quantità di perdite e sprechi potrebbero sfamare circa 1,26 miliardi di persone all’anno. I fertilizzanti devono anche essere utilizzati in modo più efficiente, con l’aiuto della ridistribuzione tecnologica e scientifica delle applicazioni attraverso il processo di produzione, supportata da una rapida implementazione di mappe dettagliate del suolo per aiutare i paesi più vulnerabili a utilizzare i loro fertilizzanti in modo efficiente».

Il direttore generale della Fao ha concluso: «Gli acceleratori chiave per tutti questi punti sono l’innovazione, la scienza e la tecnologia. L’investimento in ricerca e sviluppo è la più alta utilità marginale per i profitti. L’innovazione tecnologica e sociale può ridurre i fallimenti del mercato e migliorare il funzionamento del mercato. I sistemi agroalimentari digitali dovrebbero essere ampliati per aiutare la trasformazione degli agricoltori a conduzione familiare. Un’azione coordinata all’interno del G20 e oltre, è fondamentale per facilitare il buon funzionamento dei mercati alimentari globali e per garantire l’approvvigionamento alimentare per tutti».