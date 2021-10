La corsa a nuovi profitti minaccia i diritti umani, il clima e l’ambiente

Esperti indipendenti dell’Onu: la speculazione finanziaria rappresenta una minaccia per molti diritti umani

[21 Ottobre 2021]

Un gruppo di esperti indipendenti dei diritti umani delle Nazioni Unite ha sottoscritto una dichiarazione congiunta che evidenzia «Il grave impatto negativo che la finanziarizzazione ha sul godimento dei diritti umani all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, nonché una serie di altri diritti umani, inclusi, tra gli altri i diritti al cibo, a un alloggio adeguato, allo sviluppo e a un ambiente sano e sostenibile»..

Gli esperti hanno espresso la loro preoccupazione per «La graduale invasione degli speculatori finanziari in nuovi domini, in particolare nel commercio di alcuni derivati di merci che sono essenziali per il godimento dei diritti umani, in particolare di emarginati, popolazioni indigene, comunità afrodiscendenti e contadine, persone con disabilità e persone affette da albinismo, così come coloro che vivono in contesti di conflitto».

Gli esperti Onu hanno sottolineato che «La finanziarizzazione ha un impatto sproporzionato sul godimento dei loro diritti da parte di donne e ragazze che costituiscono la metà della popolazione mondiale e sono sistematicamente vittime di discriminazione». Inoltre è stato evidenziato l’impatto sugli anziani.

Come sottolineato dall’ex Relatore Speciale sull’alloggio adeguato, «Negli ultimi anni enormi quantità di capitale globale sono state investite nell’edilizia abitativa come merce, come garanzia per strumenti finanziari scambiati sui mercati globali e come mezzo per accumulare ricchezza. La crisi finanziaria globale del 2008, i cui effetti riecheggiano ancora oggi, è stata innescata proprio dall’eccessiva fiducia degli attori dei servizi finanziari nei titoli garantiti da ipoteche. Quando la bolla immobiliare è scoppiata, molti individui e famiglie, le cui case avevano improvvisamente perso gran parte del loro valore, sono rimasti senzatetto in una notte. Negli Stati Uniti d’America, nel 2008 ci sono stati una media di 10.000 pignoramenti al giorno e ben 35 milioni di persone sono state colpite da sfratti in un periodo di 5 anni. In Spagna, tra il 2008 e il 2013, si sono verificati più di mezzo milione di pignoramenti, con oltre 300.000 sfratti. In Ungheria tra il 2009 e il 2012 ci sono stati quasi 1 milione di pignoramenti».

Nel Sud del mondo, la finanziarizzazione è vissuta in modo diverso: «Gli insediamenti informali nelle città del sud vengono regolarmente demoliti per costruire alloggi di lusso e lo sviluppo commerciale come centri commerciali e altri servizi di fascia alta destinati ai gruppi più ricchi della popolazione; un processo di finanziarizzazione dello sviluppo stesso – devuncia la dichiarazione congiunta – Queste tendenze alla finanziarizzazione sono state rafforzate durante la pandemia di Covid-19. Aziende come Blackstone sono entrate in modo aggressivo nell’acquisto e nell’accaparramento di alloggi sociali, mentre svolgono un ruolo chiave nell’innescare gli sfratti. la finanziarizzazione è vissuta in modo diverso: gli insediamenti informali nelle città del sud vengono regolarmente demoliti per alloggi di lusso e sviluppo commerciale come centri commerciali e altri servizi di fascia alta destinati ai gruppi più ricchi della popolazione; un processo di finanziarizzazione dello sviluppo stesso. Queste tendenze di finanziarizzazione sono state rafforzate durante la pandemia di Covid-19. Imprese come Blackstone sono entrate in modo aggressivo nell’acquisto e nell’accaparramento di alloggi sociali, mentre svolgono un ruolo chiave nell’innescare gli sfratti».

Per quanto riguarda i mercati delle commodities agricole, già nel 2010 il briefing “Food Commodities Speculation and Food Price Crises. Regulation to reduce the risks of price volatility” del relatore speciale

Sul diritto al cibo avvertiva che «Con la deregolamentazione dei mercati finanziari globali alla fine del XX secolo, e in particolare dopo l’adozione negli Stati Uniti del Commodity Futures Modernization Act del 2000, banche e investitori istituzionali sono entrati nei mercati dei futures alimentari e li hanno identificati come un modo promettente per diversificare le proprie strategie di investimento». Così, mentre nel 2008 stava per scoppiare la bolla immobiliare, «Le stesse grandi banche responsabili della crisi finanziaria globale hanno investito miliardi di dollari in futures alimentari, generando un aumento dei prezzi di materie prime come grano, mais e soia. fagioli, che sono raddoppiati e addirittura triplicati in pochi mesi, in quella che è stata una nuova bolla speculativa, questa volta alimentare». Secondo la Banca Mondiale, la conseguenza a brevissimo termine è stata che tra i 130 e i 150 milioni di persone in più sono state sprofondate nella povertà estrema e nella fame».

Gli esperti Onu dicono che «La finanziarizzazione degli alloggi e del cibo ha esacerbato le disuguaglianze e l’esclusione, colpendo in modo sproporzionato le famiglie fortemente indebitate e le persone a basso reddito. L’applicazione di logiche speculative alla gestione dei beni essenziali per la vita e la dignità delle persone viola i diritti umani delle persone in condizioni di povertà, aggrava la disuguaglianza di genere e aggrava la vulnerabilità delle comunità emarginate. Sbilancia anche l’economia, sostituendo alla logica della domanda e dell’offerta una logica finanziaria basata sulla speculazione. Gli impatti perversi di questo spostamento, come è stato dimostrato nel susseguirsi di bolle speculative che si sono generate e sono scoppiate negli ultimi decenni, contribuiranno a destabilizzare piuttosto che a rafforzare l’economia globale».

La dichiarazione congiunta ricorda che «Per secoli, gli ecosistemi e la natura sono stati sempre più gestiti come proprietà e beni da utilizzare e sfruttare dall’uomo» e poi mette in dubbio uno degli strumenti di compensazione delle emissioni climalteranti: «Gli ultimi decenni hanno visto la crescente monetizzazione e mercificazione dei servizi ecosistemici, come lo stoccaggio del carbonio. Questo approccio gestionale minaccia la sostenibilità degli ecosistemi, emargina i valori naturali e culturali che non hanno un apparente valore economico e indebolisce il controllo delle popolazioni indigene e delle comunità locali sui loro territori. Il diritto di inquinare e distruggere la natura è legittimato e commercializzato. Come sta accadendo con l’acqua, c’è il serio rischio che la mercificazione degli ecosistemi e della natura sia esacerbata dalla speculazione finanziaria. Ad esempio, affrontare l’emergenza climatica attraverso mercati a termine debolmente regolamentati su emissioni e materie prime energetiche, potrebbe consentire alle grandi banche e agli investitori istituzionali di seguire una rigorosa logica di massimizzazione del profitto, ignorando sia gli impatti delle politiche dei prezzi sulle persone in condizioni di povertà, sia gli obiettivi di mitigazione climatica, che ledono i diritti umani e i mezzi di sussistenza delle persone più povere. Le decisioni prese in lontani consigli di amministrazione potrebbero comportare allo sfratto delle popolazioni indigene dalle foreste, la loro casa per millenni, o alla sostituzione di complesse foreste vetuste con monocolture di specie arboree non autoctone a crescita rapida».

Gli esperti indipendenti fanno notare anche che «D’altra parte, questa tendenza alla “finanziarizzazione della natura” è uno dei fattori che alimentano la crescita dell’estrattivismo con i suoi gravi impatti sociali e ambientali. obiettivi di mitigazione del clima, minando i diritti umani e i mezzi di sussistenza delle persone più povere». La dichiarazione congiunta fa l’esempio dei futures sull’acqua che «Sono stati offerti per la negoziazione sui Wall Street futures markets con il pretesto che le pratiche speculative aiuteranno a gestire meglio la prevista scarsità d’acqua derivante dai cambiamenti climatici, modellando i prezzi in anticipo (noto come “price discovery”) e stabilizzandoli. In realtà, questi sono gli stessi argomenti che hanno giustificato lo sviluppo della speculazione nei mercati dei futures alimentari all’inizio del secolo. Tuttavia, lungi dallo stabilizzare i prezzi, si è innescata la suddetta bolla alimentare e la volatilità dei prezzi è aumentata vertiginosamente, con conseguenze disastrose. L’esperienza degli ultimi due decenni con la gestione dei generi alimentari di base sotto la logica speculativa dei futures markets è un ammonimento da tenere in considerazione su come la speculazione su beni essenziali per la vita, come il cibo, incida sui diritti umani.

I futures markets sono stati tradizionalmente spazi in cui si negoziavano contratti tra produttori di materie prime e grandi commercianti e consumatori, assumendo impegni per il futuro. Sebbene tali mercati soffrissero spesso di asimmetrie e distorsioni perverse dei prezzi, produttori e traders sono stati in grado di ridurre i rischi associati alla volatilità dei prezzi. Tuttavia, tutto è cambiato quando, alla fine del secolo scorso, attori finanziari come fondi di investimento e banche sono entrati in questi mercati. Il fatto che queste grandi società non producano i beni né abbiano interesse a consumarli o commercializzarli significa che perseguono solo obiettivi speculativi a breve termine, in alcuni casi manipolando il mercato grazie al loro enorme potere finanziario, portando le loro scommesse su futuri aumenti di prezzo a diventare profezie che si autoavverano».

Nel 2010, l’Assemblea Generale dell’Onu ha riconosciuto i diritti umani all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari sicuri e gli esperti sottolineano che «Oltre a rifornirci dell’acqua di cui abbiamo bisogno da bere, i servizi idrici e igienico-sanitari sono la base dell’igiene di cui abbiamo bisogno per garantire la salute pubblica, come dimostra il ruolo fondamentale che questi servizi svolgono oggi nella lotta alla pandemia di Covid-19. D’altra parte, solo pochi giorni fa, l’UN Human Rights Council ha riconosciuto il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile. Infatti, la vita di miliardi di persone, famiglie e comunità povere dipende dal buono stato di fiumi, zone umide, laghi e falde acquifere, non solo per la fornitura di acqua potabile, ma anche per la produzione di cibo attraverso l’agricoltura, l’allevamento e la pesca. Per tutte queste ragioni, l’acqua e gli ecosistemi acquatici detengono valori essenziali e persino sacri nelle visioni del mondo indigene che sono legate alle esigenze del paradigma di sostenibilità odierno. I benefici di un’acqua sicura e sufficiente e di ecosistemi acquatici sani per tutta l’umanità sono incalcolabili. Infatti, con la crisi climatica che diventa sempre più evidente, ampi settori dell’umanità, e specialmente quelli che vivono nella povertà e nell’emarginazione, dipendono più che mai dalla sostenibilità degli ecosistemi acquatici. Questo è incompatibile con il trattamento dell’acqua come un bene speculativo. La mercificazione dell’acqua e la speculazione nei futures markets contribuiscono alla vulnerabilità dei più poveri ed emarginati e all’aumento del degrado ambientale. Quando si parla di acqua si parla di diritti umani e valori vitali per le nostre società, che la logica del mercato – e ancor meno la logica della speculazione – non riconoscono, né possono adeguatamente gestire».

Per il gruppo di esperti indipendenti dei diritti umani dell’Onu, «Le lezioni apprese dalle crisi abitative e alimentari del 2008 dovrebbero essere viste come un avvertimento: se non si ferma l’ingresso dell’acqua nei futures markets, i progressi nella realizzazione dei diritti umani all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari sicuri saranno molto più difficili. Trattare l’alloggio, il cibo, l’ambiente e l’acqua come assets su cui negoziare gli hedge fund e altri financial actors nei financial derivatives markets rappresenta un attacco diretto all’esercizio e al godimento da parte delle persone dei diritti umani come il diritto alla casa, al cibo, a un ambiente sano, o all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari».

Gli esperti hanno ricordato anche che «Nel 2015 gli Stati hanno adottato gli Obiettivi di sviluppo sostenibile con l’aspirazione di non lasciare indietro nessuno. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati dovrebbero, tra l’altro, attuare efficaci riforme economiche e sociali per garantire che i benefici della crescita siano equamente distribuiti a tutti i segmenti della popolazione al fine di ridurre le disuguaglianze e raggiungere il rispetto dei diritti umani. La finanziarizzazione dell’acqua, dell’ambiente, degli alloggi o del cibo contraddice questi obiettivi».

Preoccupati per questa crescente minaccia che la finanziarizzazione pone all’esercizio dei diritti umani, gli esperti di diritti umani che aderiscono a questa dichiarazione invitano gli Stati a:

Assicurare un’adeguata regolamentazione del settore dei servizi finanziari per prevenire gli impatti negativi derivanti dalla crescita dei mercati dei derivati ​​basati su beni, servizi e risorse essenziali per il godimento dei diritti umani.

Al fine di garantire il diritto a un alloggio adeguato, adottare misure legali urgenti per controllare l’ingresso a scopo speculativo di grandi società finanziarie nei settori abitativi, immobiliari e affini, e imporre misure antispeculative come il controllo degli affitti, price capture, misure fiscali, stabilizzazione dei prezzi, margine di profitto usurario o tasse anti-flipping.

Nell’ottica di garantire il diritto al cibo, assicurarsi che solo investitori qualificati che si occupano di tali strumenti sulla base di aspettative sui fondamentali di mercato, piuttosto che per motivazioni speculative, possano occuparsi di derivati food commodityi.

Al fine di garantire il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, prevenire il degrado, l’inquinamento (soprattutto tossico) e garantire la salute e la sostenibilità degli ecosistemi acquatici attraverso operazioni speculative e promuovere misure legali nazionali e internazionali che garantiscano la salute ecologica di fiumi, laghi, zone umide e tutti gli altri corpi idrici.

Al fine di garantire i diritti umani all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, adottare misure legali urgenti per impedire che l’acqua, in quanto bene pubblico, sia gestita come attività finanziaria nei futures markets sotto la logica speculativa che presiede a questi mercati, promuovere la governance democratica dei servizi idrici e igienico-sanitari secondo un approccio basato sui diritti umani.

Prevenire le ingiustizie ambientali e prevenire azioni che mettano a rischio i diritti delle popolazioni indigene, afro-discendenti e delle comunità contadine alle terre, alle acque, agli ecosistemi e alla biodiversità che sono il fondamento delle loro culture e mezzi di sussistenza.

Riconoscere, per legge, i titoli terrieri e dell’acqua, le proprietà, i diritti e le responsabilità dei popoli indigeni, delle comunità afro-discendenti e dei contadini, consentendo loro di applicare le leggi consuetudinarie, le conoscenze ecologiche tradizionali e i propri sistemi di governance alla gestione sostenibile di acqua, terra, ecosistemi e biodiversità nei loro territori di vita al di là degli interessi e delle strategie commerciali e speculative.

La dichiarazione è stata resa congiuntamente da:

Sig. Pedro Arrojo-Agudo, Relatore Speciale sui diritti umani all’acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari

Balakrishan Rajagopal , Relatore Speciale sul diritto a un alloggio adeguato

Michael Fakhri , Relatore Speciale sul diritto al cibo

David R. Boyd, Relatore Speciale sui diritti umani e l’ambiente

Olivier De Schutter, Relatore Speciale su Povertà Estrema e Diritti Umani

Saad Alfarargi, Relatore Speciale sul diritto allo sviluppo

Livingstone Sewanyana, Esperto Indipendente per la promozione di un ordine internazionale democratico ed equo

Attiya Waris, Esperta indipendente in debito estero e diritti umani

Melissa Upreti (presidente), Dorothy Estrada Tanck (vicepresidente), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić e Meskerem Geset Techane, gruppo di lavoro sulla discriminazione contro le donne e le ragazze

Tendayi Achiume, Relatrice Speciale sulle forme contemporanee di razzismo

Isha Dyfan, Esperta indipendente sulla situazione dei diritti umani in Somalia

Yao Agbetse, Esperto Indipendente sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica Centrafricana

Vitit Muntarbhorn, Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in Cambogia