Finalità ambientali per quasi metà risorse toscane per agricoltura

Saccardi: la Toscana si presenta al G20 agricoltura di Firenze in linea con l’Europa

[15 Settembre 2021]

Intervenendo al workshop “Cambiamenti climatici e fertilità del suolo”, che si è tenuto nell’ambito delle iniziative per il G20 dei ministri dell’agricoltura che si terrà a Firenze dal 16 al 18 settembre, la vicepresidente cdella FRegione Toscana e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi, ha detto: «Stiamo costruendo un’agricoltura in linea con le indicazioni dell’Europa, sempre più attenta alla lotta contro il cambiamento climatico e alle ragioni della compatibilità ambientale. A questi obiettivi, nel periodo 2014-2022, andranno complessivamente più di 580 milioni di euro, il 45 per cento delle risorse disponibile nel Piano di sviluppo rurale».

Il seminario è stato organizzata dalla Regione Toscana e dal Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) dell’università di Firenze, in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili e il supporto di Fondazione Sistema Toscana.

La Saccardi ha concluso: «Quello del cambiamento climatico non un tema, è il tema. Oggi la sfida è quella di praticare un’agricoltura che non soltanto nutra l’umanità, ma curi anche il pianeta e la Toscana vuole essere protagonista. Questi sono gli orientamenti dell’Unione europea, confermati sia dalle finalità dei finanziamenti degli ultimi due anni che da quelli della Pac 2023-2027. A queste linee guida noi ci stiamo attenendo. Abbiamo già attivato politiche a favore dell’agricoltura biologica, che in Toscana è già al 32 per cento, ben più avanti dell’obiettivo europeo del 25 per cento: voglio ricordare che per quel bando, per il quale erano disponibili 50 milioni, si sono avute richieste per 65 milioni. Anche questo è un segnale forte, che dà la misura della radicalità della strada intraprese, condivisa dai protagonisti dell’economia agricola».

Intanto, la Confederazione agricoltori (CIA) Toscana annuncia che dal 16 al 18 settembre «Sarà presente, durante i tre giorni, in Piazza della Repubblica, con uno stand istituzionale. Saranno protagoniste le aziende agricole Cia, in un’area dello stand dedicata alla vendita diretta dei prodotti agricoli con 15 aziende della Spesa in Campagna, il marchio di filiera corta Cia. sarà in Piazza della Repubblica a Firenze con i sui stand e le migliori produzioni agricole».

noltre, insieme a Confagricoltura, Copagri e Lega Cooperative, Cia ha allestito un’area meeting Agrinsieme. Saranno presentate al pubblico ed agli ospiti del G20 le attività, attraverso video, depliant e workshop tematici.

Fra gli appuntamenti organizzati da CIA Toscana in occasione del G20 agricoltura e l’Open Forum sull’agricoltura sostenibile previsto per il 16 settembre, ci sono: il convegno innovazione in agricoltura, incontro Ases e presentazione del libro “Arare umano est”

Per il presidente di Cia Agricoltori Italiani della Toscana, Luca Brunelli, il G20 Agricoltura «Sarà un’occasione per parlare del futuro dell’agricoltura, delle aree rurali, del cibo, e dello sviluppo dell’agroalimentare a livello globale».