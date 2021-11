Fao: i prezzi alimentari mondiali hanno raggiunto il nuovo record dopo 10 anni

La produzione mondiale di cereali sta per raggiungere il massimo storico, ma le scorte sono destinate a diminuire

[5 Novembre 2021]

Secondo la Fao, «l barometro mondiale dei prezzi alimentari ha raggiunto un nuovo picco raggiungendo il livello più alto dal luglio 2011». Infatti, l’indice FAO dei prezzi alimentari, che tiene traccia delle variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari, a ottobre ha registrato una media di 133,2 punti, in aumento del 3% rispetto a settembre e per il terzo mese consecutivo.

A ottobre l’Indice FAO dei prezzi dei cereali è aumentato del 3,2% rispetto al mese precedente, con i prezzi mondiali del grano in aumento del 5% a causa della riduzione dei raccolti nei principali Paesi esportatori, tra cui Canada, Federazione Russa e Stati Uniti d’America. Anche i prezzi internazionali di tutti gli altri principali cereali sono aumentati di mese in mese.

A ottobre, lL’indice dei prezzi dell’olio vegetale della FAO è aumentato del 9,6%, raggiungendo il massimo storico. La Fao spiega che «L’aumento è stato trainato dalle quotazioni in rialzo dei prezzi per gli oli di palma, soia, girasole e colza. I prezzi dell’olio di palma sono aumentati per il quarto mese consecutivo in ottobre, in gran parte sostenuti dalle persistenti preoccupazioni per la produzione debole in Malesia a causa della continua carenza di manodopera migrante».

L’indice FAO dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari è aumentato di 2,6 punti rispetto a settembre, influenzato dalla domanda globale di importazione generalmente più solida di burro, latte scremato in polvere e latte intero in polvere, a causa degli sforzi dei compratori per assicurarsi forniture per aumentare le scorte. Al contrario, i prezzi del formaggio sono rimasti sostanzialmente stabili, poiché le forniture dai principali Paesi produttori sono state adeguate a soddisfare la domanda globale di importazioni.

L’Indice FAO dei prezzi della carne è sceso dello 0,7% rispetto a settembre, segnando il terzo calo mensile. Le quotazioni internazionali delle carni suine e bovine sono diminuite a causa soprattutto dei minori acquisti da parte della Cina e per un forte calo delle quotazioni per le forniture dal Brasile. Al contrario, i prezzi del pollame e della carne ovina sono aumentati, spinti dall’elevata domanda globale e dalle scarse prospettive di espansione della produzione.

L’Indice FAO dei prezzi dello zucchero è sceso dell’1,8% da settembre, segnando il primo calo dopo 6 aumenti mensili consecutivi. Il calo è stato principalmente il risultato della limitata domanda globale di importazioni e delle prospettive di grandi forniture esportabili provenienti da India e Thailandia, nonché di un indebolimento del Real brasiliano rispetto al dollaro Usa.

Secondo le nuove previsioni del nuovo Cereal Supply and Demand Brief della Fao, «Nonostante una produzione mondiale di cereali da record prevista nel 2021, le scorte globali di cereali si stanno dirigendo verso una contrazione nel 2021/22. La previsione per la produzione mondiale di cereali nel 2021 è ora fissata a 2.793 milioni di tonnellate, in calo di 6,7 milioni di tonnellate rispetto al precedente rapporto di ottobre, in gran parte a causa dei tagli alle stime della produzione di grano nella Repubblica islamica dell’Iran, in Turchia e negli Stati Uniti. Stati d’America. Al contrario, la produzione mondiale di cereali grossolani è stata rivista al rialzo. Una revisione al rialzo della produzione di mais è stata guidata da rendimenti migliori del previsto in Brasile e India e da migliori prospettive in diversi Paesi dell’Africa occidentale. Rispetto allo scorso anno, si prevede che la produzione cerealicola mondiale aumenterà e raggiungerà un nuovo livello record».

Previsto a 2 812 milioni di tonnellate, l’utilizzo totale mondiale dei cereali nel 2021/22 sta andando verso un aumento dell’1,7% rispetto al livello stimato per il 2020/21, guidato da un previsto aumento del consumo alimentare globale di grano, in aumento di pari passo con la popolazione mondiale, mentre all’aumento annuo previsto dovrebbero contribuire anche i previsti maggiori usi alimentari e industriali del mais.

La Fao prevede che «Entro la fine della stagione nel 2022, le scorte mondiali di cereali diminuiranno dello 0,8% al di sotto dei livelli di apertura, a 819 milioni di tonnellate. Di conseguenza, si prevede che il rapporto tra scorte e consumi mondiali di cereali diminuirà leggermente, dal 29,4% nel 2020/21 al 28,5% nel 2021/22, ma indicando comunque un livello complessivamente confortevole. A seguito di una revisione al rialzo di questo mese sul commercio globale di grano e riso più forte del previsto, si prevede che il commercio mondiale di cereali si espanderà e raggiungerà un nuovo record nel 2021/22 a 478 milioni di tonnellate, in crescita dello 0,3% rispetto al 2020 /21 livello».