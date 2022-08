Dall’albero del pane il cibo per il futuro. È resistente al cambiamento climatico

L'albero del pane potrebbe essere parte della soluzione all'aggravarsi della crisi della fame globale

[18 Agosto 2022]

Secondo lo studio “Potential of breadfruit cultivation to contribute to climate-resilient low latitude food systems”, pubblicato d su PLOS Climate da un team di ricercatori della Northwestern University, presto nei nostri piatti ci potrebbero essere più prodotti derivati dai frutti dell’albero del pane (Artocarpus altilis). Infatti, se tutti gli studi più recenti prevedono che il cambiamento climatico avrà un effetto negativo sulla maggior parte delle colture di base, inclusi riso, mais e soia, il nuovo rileva che «L’albero del pane, un frutto amidaceo originario delle isole del Pacifico, rimarrà relativamente inalterato».

Dato che l’albero del pane è resiliente ai cambiamenti climatici previsti e particolarmente adatto alla coltivazione in aree che presentano alti livelli di insicurezza alimentare, il team della Northwestern ritiene che «L’albero del pane potrebbe essere parte della soluzione all’aggravarsi della crisi della fame globale».

L’autore senior dello studio, Daniel Horton, spiega che «L’albero del pane è una specie trascurata e sottoutilizzata che risulta essere relativamente resistente nelle nostre proiezioni sui cambiamenti climatici. Questa è una buona notizia perché molti altri prodotti di base sui quali facciamo affidamento non sono così resilienti. In condizioni molto calde, alcune di queste colture di base lottano e le rese diminuiscono. Mentre implementiamo strategie per adattarci ai cambiamenti climatici, l’albero del pane dovrebbe essere preso in considerazione nelle strategie di adattamento alla sicurezza alimentare».

Nonostante venga chiamato “frutto” l’albero del pane è amidaceo e senza semi e l’utilizzo in cucina è più simile a quello della patata. Strettamente correlato al jackfruit, è un cibo ricco di sostanze nutritive e di fibre, vitamine e minerali. Nelle zone tropicali del mondo, le persone mangiano l’albero del pane da migliaia di anni, al vapore, arrosto, fritto o fermentato. L’albero del pane può anche essere trasformato in farina, per conservarlo ed essere esportato.

Un altro autore dello studio, Nyree Zerega, direttore del Program in Plant Biology and Conservation, una partnership tra la Northwestern e il Chicago Botanic Garden, evidenzia che «Gli alberi del pane possono vivere per decenni e fornire una grande quantità di frutti ogni anno. In alcune culture c’è la tradizione di piantare un albero del pane quando nasce un bambino, per assicurarsi che avrà cibo per il resto della sua vita».

Ma le regioni tropicali stanno diventando più calde e umide e il team di ricercatori voleva capire se il cambiamento climatico avrebbe influito sulla capacità di crescita dell’albero del pane. Per farlo hanno prima determinato le condizioni climatiche necessarie per coltivare l’albero del pane. Quindi, hanno esaminato come si prevede che queste condizioni cambieranno in futuro (tra gli anni 2060 e 2080). Per le proiezioni climatiche future, hanno preso in considerazione due scenari: uno scenario improbabile che riflette elevate emissioni di gas serra e uno scenario più probabile nel quale le emissioni si stabilizzano e dicono che «In entrambi gli scenari, le aree adatte alla coltivazione dell’albero del pane sono rimaste per lo più inalterate. Nei tropici e nelle zone subtropicali, l’area adatta per la coltivazione dell’albero del pane è diminuirebbe di un modesto 4,4 – 4,5%».

I ricercatori hanno anche scoperto che un territorio adatto nel quale la coltivazione degli alberi del pane potrebbe espandersi, in particolare nell’Africa subsahariana, dove gli alberi del pane non vengono coltivati ​​tradizionalmente ma potrebbero fornire un’importante e stabile fonte di cibo.

La principale autrice dello studio Lucy Yang, fa notare che «Nonostante il fatto che il clima cambierà drasticamente ai tropici, non si prevede che il clima si sposterà fuori dalla finestra di comfort dell’albero del pane. Dal punto di vista climatico, possiamo già coltivare l’albero del pane nell’Africa subsahariana. C’è un’ampia fascia dell’Africa, dove l’albero del pane può crescere a vari livelli. Semplicemente non è stato ancora ampiamente introdotto lì. E, abbastanza fortunatamente, la maggior parte delle varietà di albero del pane sono senza semi e hanno poche o nessuna probabilità di diventare invasive».

Secondo Zerega, «Una volta stabilito, un albero del pane può resistere al caldo e alla siccità molto più a lungo rispetto ad altre colture di base. Ma i vantaggi non finiscono qui. Poiché è una coltura perenne, richiede anche meno energia (inclusi acqua e fertilizzanti) rispetto alle colture che devono essere ripiantate ogni anno e, come altri alberi, sequestra l’anidride carbonica dall’atmosfera per tutta la vita dell’albero».

La Yang aggiunge: «Molti luoghi in cui l’albero del pane può crescere hanno alti livelli di insicurezza alimentare. Spesso combattono l’insicurezza alimentare importando colture di base come grano o riso, e questo comporta un alto costo ambientale e un’impronta di carbonio elevata. Con l’albero del pane, tuttavia, queste comunità possono produrre cibo in modo più locale».

il team di Northwestern ritiene che «Poiché i cambiamenti climatici, la pandemia di Covid-19 e l’invasione russa dell’Ucraina esacerbano l’insicurezza alimentare globale, la produzione di alberi del pane e altri alimenti trascurati e sottoutilizzati potrebbe essere aumentata per creare maggiore resilienza nel sistema alimentare globale, rafforzando nel contempo la biodiversità della produzione alimentare».

Zerega conclude: «Il cambiamento climatico evidenzia ulteriormente la necessità di diversificare l’agricoltura, quindi il mondo non deve fare affidamento su un piccolo numero di specie coltivate per nutrire un gran numero di persone. Gli esseri umani fanno molto affidamento su una manciata di colture per fornire la maggior parte del nostro cibo, ma ci sono migliaia di potenziali colture alimentari tra le circa 400.000 specie vegetali descritte. Questo indica la necessità di diversificare l’agricoltura e le colture a livello globale».