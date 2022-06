Dalla Regione Toscana 250 milioni di euro l’anno a sostegno dell’agricoltura

Saccardi: «La Toscana è regione leader in Italia con circa il 35% di superficie agricola utilizzata a biologico, un primato che intendiamo mantenere e irrobustire»

[29 Giugno 2022]

Ammontano a circa 250 milioni di euro i pagamenti 2021 al comparto dell’agricoltura – oggi gravato da una sempre più dura crisi legata alla siccità – che la Regione Toscana ha erogato tramite Artea su Domanda unica e Psr a superficie (misura 10 su interventi agroclimatici, misura 11 sull’agricoltura biologica e la misura 13 per zone svantaggiate).

Per la Campagna 2022, invece, sono ad oggi oltre 51.000 le domande presentate per un richiesto complessivo stimato di 253milioni di euro.

«Sono numeri importanti – commenta la vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi – che confermano la tradizionale bontà del sistema Toscana in agricoltura e dimostrano lo slancio dato al biologico di cui la Toscana è regione leader in Italia con circa il 35% di superficie agricola utilizzata a biologico, un primato che intendiamo mantenere e irrobustire. Il sistema Toscana funziona ed è il frutto della centralità di questo settore produttivo nelle scelte politiche regionali e dell’integrazione tra strumenti tecnici a disposizione della Regione, con il lavoro sempre puntuale ed efficiente svolto da Artea, e le organizzazioni che rappresentano e tutelano gli interessi di coloro che operano in agricoltura».