Apicoltura, dalla Regione Toscana in arrivo risorse per 1,1 mln di euro

Saccardi: «Stiamo già operando per la campagna 2024/2025, dove le risorse sono pari a 1 milione e 23mila euro»

[25 Marzo 2024]

L’apicoltura toscana vanta una grande tradizione, con circa 7mila apicoltori attivi, 2.300 dei quali si dedicano alla commercializzazione del miele prodotto.

Per sostenere gli apicoltori nel loro lavoro, a inizio anno la Regione Toscana ha presentato cinque bandi. Accolte le domande di finanziamento, sono adesso in arrivo i decreti che approveranno le istanze presentate.

«Con questi atti – spiega l’assessora all’Agroalimentare, Stefania Saccardi – completiamo l’assegnazione della totalità delle risorse, 1 milione e 104mila euro, messe a disposizione della Regione dai Fondi europei tramite il Ministero e destinate agli investimenti sostenuti dagli apicoltori e delle attività svolte dalle forme associate toscane. Pur essendo soddisfatti del risultato, stiamo già operando anche per la campagna 2024/2025, dove le risorse sono pari a 1 milione e 23mila euro per attivare la misura Agro climatico ambientale, perché per “volare alto”, come cita la nostra nuova campagna di comunicazione, l’impegno deve persistere».