World Water Week: il valore invisibile delle acque sotterranee (VIDEO)

Verso l’UN-Water Summit on Groundwater di Parigi e la UN Water Conference di New York

[26 Agosto 2022]

Intervenendo a “Groundwater: Making the invisible visible”, un evento organizzato da UN-Water e Stockholm International Water Institute in occasione della World Water Week 2022 in corso a Stoccolma, è stato sottolineato che «Le acque sotterranee, che sostengono le forniture di acqua potabile, i sistemi sanitari, le fattorie, le industrie e gli ecosistemi, sono abusate, inquinate e trascurate» e, nel suo intervento, il presidente di UN-Water, Gilbert Houngbo, ha ricordato che «E’ nostro dovere garantire che le acque sotterranee abbiano il loro giusto posto in tutti i nostri piani d’azione».

Secondo il World Water Development Report 2022 pubblicato da UN-Water e Unesco a marzo, «Le acque sotterranee rappresentano il 99% di tutta l’acqua dolce liquida sulla Terra. Tuttavia, questa risorsa naturale è poco conosciuta e di conseguenza sottovalutata e mal gestita». Houngbo, che è anche presidente dell’International Fund for Agricultural Development (IFAD), ha fatto notare che «La domanda di acqua è in crescita» e ha sottolineato «L’urgente necessità che i responsabili politici comprendano il ruolo essenziale delle acque sotterranee e gestiscano meglio le richieste concorrenti di sistemi idrici e sanitari, agricoltura, industria, ecosistemi e adattamento ai cambiamenti climatici».

La World Water Week 2022 – che si terrà fino al primo settembre – ospiterà discussioni, sia online che di persona, sul tema: “Seeing the Unseen: The Value of Water”. La sessione sulle acque sotterranee, che comprendeva anche presentazioni dell’UNESCO e FAO e di altre agenzie e istituzioni scientifiche, è stata una delle numerose iniziative che UN-Water sta organizzando per evidenziare le interconnessioni tra l’ Obiettivo di sviluppo sostenibile 6 (SDG acqua e servizi igienico-sanitari) e gli altri SDG.

La World Water Week 2022 vuole contribuire a portare in primo piano le problematiche idriche in vista dell’UN-Water Summit on Groundwater che si terrà a Parigi a dicembre e alla UN Water Conference che si terrà a New York nel marzo 2023, per approvare la Midterm Comprehensive Review dell’attuazione dell’United Nations Decade for Action on Water and Sanitation (2018-2028). L’obiettivo principale della conferenza è aumentare la consapevolezza della crisi idrica globale e decidere un’azione concertata per raggiungere gli obiettivi e i target per l’acqua concordati a livello internazionale, compresi quelli contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.