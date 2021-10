Wmo: la crisi idrica incombe, svegliamoci. Il Mediterraneo hot spot dello stress idrico globale (VIDEO)

Miglioramento della gestione dell'acqua, monitoraggio e allerta tempestiva necessari di fronte ai crescenti rischi e stress legati all'acqua

[6 Ottobre 2021]

Secondo il rapporto “The State of Climate Services 2021: Water”, pubblicato dalla World meteorological organization (WMO) con il contributo di 26 agenzie Onu, organizzazioni internazionali, agenzie di sviluppo e istituzioni scientifiche, «I rischi legati all’acqua come inondazioni e siccità sono in aumento a causa del cambiamento climatico. Si prevede che il numero di persone che soffrono di stress idrico aumenterà vertiginosamente, un fenomeno aggravato dall’aumento della popolazione e dalla diminuzione della disponibilità. Ma la gestione, il monitoraggio, le previsioni e l’allerta precoce sono frammentati e inadeguati, mentre gli sforzi finanziari globali per il clima sono insufficienti secondo un nuovo rapporto multi-agenzia».

Il rapporto evidenzia «La necessità di un’azione urgente per migliorare la gestione cooperativa dell’acqua, adottare politiche idriche e climatiche integrate e aumentare gli investimenti in questo bene prezioso che è alla base di tutti gli obiettivi internazionali in materia di sviluppo sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio di catastrofi».

Gli hot spot dello stress idrico globale sono: il Mediterraneo, il Sahel, il nord del Corno d’Africa, l’Africa meridionale, il Medio Oriente; l’Asia Centrale; l’Asia meridionale; l’Asia orientale; l’Australia del sud-est, il Nord America occidentale, il Sud America Occidentale.

Petteri Taalas, il segretario generale della WMO, spiega che «L’aumento delle temperature si traduce in cambiamenti delle precipitazioni globali e regionali, portando a cambiamenti nei modelli di pioggia e nelle stagioni agricole, con un impatto importante sulla sicurezza alimentare, sulla salute e sul benessere umani. Lo scorso anno ha visto la continuazione di eventi estremi legati all’acqua. In tutta l’Asia, le piogge estreme hanno causato massicce inondazioni in Giappone, Cina, Indonesia, Nepal, Pakistan e India. Milioni di persone sono state sfollate e centinaia sono state uccise. Ma non è solo nel mondo in via di sviluppo che le inondazioni hanno causato gravi disagi. Le inondazioni catastrofiche in Europa hanno provocato centinaia di morti e danni ingenti. La mancanza di acqua continua a essere una delle principali cause di preoccupazione per molte nazioni, soprattutto in Africa. Più di 2 miliardi di persone vivono in Paesi a corto di acqua e soffrono della mancanza di accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. Dobbiamo svegliarci di fronte all’incombente crisi idrica».

Secondo i dati del rapporto, accompagnato da una Story Map, 3,6 miliardi di persone hanno avuto un accesso inadeguato all’acqua per almeno un mese all’anno nel 2018. Entro il 2050, si prevede che questa cifra salirà a oltre 5 miliardi. La WMO fa notare che «Negli ultimi 20 anni, l’accumulo di acqua terrestre – la somma di tutta l’acqua sulla superficie terrestre e nel sottosuolo, compresa l’umidità del suolo, la neve e il ghiaccio – è diminuita a una velocità di 1 cm all’anno. Le perdite maggiori si verificano in Antartide e in Groenlandia, ma molte località a bassa latitudine altamente popolate stanno subendo perdite idriche significative in aree che tradizionalmente forniscono approvvigionamento idrico, con importanti conseguenze per la sicurezza idrica. La situazione sta peggiorando per il fatto che solo lo 0,5% dell’acqua sulla Terra è utilizzabile e disponibile come acqua dolce».

Negli ultimi 20 anni, i rischi legati all’acqua sono aumentati di frequenza: «Dal 2000, i disastri legati alle inondazioni sono aumentati del 134% rispetto ai due decenni precedenti», si legge nel rapporto, e la maggior parte delle morti e delle perdite economiche legate alle inondazioni sono state registrate in Asia, dove occorre rafforzare i sistemi di allerta end-to-end per le inondazioni fluviali.

Nello stesso periodo, sono aumentati del 29% anche il numero e la durata dei periodi di siccità. La maggior parte dei decessi correlati alla siccità si è verificata in Africa, il che indica la necessità di sistemi di allerta end-to-end più forti per la siccità in quella regione.

Secondo il rapporto, «La gestione integrata delle risorse idriche (Integrated Water Resources Management – IWRM) è fondamentale per raggiungere il benessere sociale, economico e ambientale a lungo termine. Ma, nonostante alcuni progressi, 107 Paesi restano fuori strada per raggiungere l’obiettivo di gestire in modo sostenibile le proprie risorse idriche entro il 2030. Nel complesso, il mondo è seriamente in ritardo rispetto all’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 delle Nazioni Unite (SDG 6) per garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari per tutti. Nel 2020, 3,6 miliardi di persone non disponevano di servizi igienico-sanitari gestiti in modo sicuro, 2,3 miliardi non disponevano di servizi igienici di base e più di 2 miliardi vivono in Paesi con difficoltà idriche, senza accesso all’acqua potabile. 75 paesi hanno riportato livelli di efficienza idrica inferiori alla media, di cui 10 con livelli estremamente bassi». La Wmo dice che, per raggiungere gli obiettivi globali entro il 2030, gli attuali tassi di progresso devono quadruplicare.

La buona notizia è che l’Onu è determinato a migliorare la situazione. L’United Nations framework convention on climate change (Unfccc), ritiene che acqua e cibo sono le due questioni prioritarie dei Nationally Determined Contributions (NDC) dell’Accordo di Parigi e i Paesi evidenziano la necessità di rafforzare i servizi climatici per l’acqua. La WMO ribadisce che «Per ridurre i disastri legati all’acqua e supportare la gestione delle risorse idriche, sono necessari servizi climatici per l’acqua e sistemi di allerta precoce end-to-end, nonché investimenti sostenibili. Questi non sono ancora adeguati. Circa il 60% dei servizi meteorologici e idrologici nazionali – le agenzie pubbliche nazionali incaricate di fornire informazioni idrologiche di base e servizi di allerta ai governi, al pubblico e al settore privato – non ha tutte le capacità necessarie per fornire servizi climatici per l’acqua.

Una valutazione della WMO sui 101 Paesi per i quali sono disponibili dati ha rilevato che: Tra il 43% dei membri della Wmo, c’è un’interazione inadeguata tra i fornitori di servizi climatici e gli utenti delle informazioni; In circa il 40%, i dati non vengono raccolti per le variabili idrologiche di base; Nel 67% dei Paesi i dati idrologici non sono disponibili; Per il 34% dei Paesi che hanno fornito dati, i sistemi di previsione e di allerta delle piene fluviali end-to-end sono assenti o inadeguati; nel 54%, i sistemi di previsione e di allerta end-to-end della siccità sono carenti o inadeguati.

Sono essenziali ulteriori finanziamenti e investimenti. Nonostante un aumento del 9% degli impegni finanziari assunti per affrontare l’SDG 6, tra il 2015 e il 2019, gli impegni di assistenza ufficiale allo sviluppo (APS) sono rimasti stabili a 8,8 miliardi di dollari.

Il rapporto dà raccomandazioni strategiche ai responsabili politici per migliorare l’implementazione e l’efficacia dei servizi climatici per l’acqua in tutto il mondo: 1. Investire nella gestione integrata delle risorse idriche come soluzione per gestire meglio lo stress idrico, in particolare nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS) e nei Paesi meno sviluppati (LDC); 2. Investire in sistemi di allerta precoce per siccità e inondazioni end-to-end nei Paesi meno sviluppati a rischio, anche per l’allerta di siccità in Africa e l’allerta per le inondazioni in Asia; 3. Colmare il gap di capacità nella raccolta di dati per le variabili idrologiche di base che sono alla base dei servizi climatici e dei sistemi di allerta precoce; 4. Migliorare l’interazione tra gli stakeholders a livello nazionale per co-sviluppare e rendere operativi i servizi climatici con gli utenti delle informazioni per supportare meglio l’adattamento nel settore idrico. C’è anche un urgente bisogno di un migliore monitoraggio e valutazione dei benefici socioeconomici, che contribuirà a mostrare le buone pratiche; 5. Colmare le lacune nei dati per i servizi climatici nel settore idrico. I<Mancano i dati dei membri sui servizi climatici per l’acqua di 65 membri della WMO e in particolare dai SIDS. Solo il 19% dei SIDS ha fornito dati per questo rapporto che sono insufficienti per valutare lo stato delle capacità SIDS e le esigenze dei servizi climatici per l’acqua. 6. Unitevi alla Water and Climate Coalition, è organizzata dalla WMO in risposta alla necessità di sviluppi politici integrati e soluzioni pratiche migliorate. La coalizione fornisce ai Paesi supporto per migliorare la valutazione delle risorse idriche, nonché servizi di previsione e outlook per l’acqua.