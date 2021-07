Risorse idriche a rischio all’Elba e in Val di Cornia

Università di Siena: «Il dissalatore unica via sicura e sostenibile per l’Elba»

[9 Luglio 2021]

Durante il forum “La risorsa idrica in Val di Cornia e all’Elba: gestione e criticità”, la terza iniziativa del progetto di comunicazione Prima l’acqua, per il territorio in sicurezza, un focus sullo scenario generale della risorsa idrica, l’università di Siena e l’Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale hanno sviluppato un’analisi approfondita sul tema della gestione idrica in Val di Cornia e all’isola d’Elba che alla fine ha individuato «nella costruzione del dissalatore la soluzione per mettere in sicurezza la Val di Cornia e l’Elba».

Il professor Piero Barazzuoli, docente dell’università di Siena, che ha svolto uno studio per una valutazione approfondita sul bilancio idrico della Val di Cornia e dell’isola d’Elba, ha detto chiaramente che «Le falde elbane non sono ulteriormente sfruttabili e vanno a decrementare la risorsa in futuro. Quindi eventuali nuovi pozzi possono aiutare in caso di guasti, ma non come incremento di produzione annuale, che viceversa andrebbe diminuita per un maggiore rispetto ambientale dell’isola. La stessa situazione si ha in Val di Cornia, dove c’è il grande problema della qualità dell’acqua per cui ASA ha dovuto investire decine di milioni di euro per il trattamento ma che non andrà a migliorare la situazione in futuro. All’Elba soltanto l’acqua di ruscellamento potrebbe essere un’opportunità, tramite la realizzazione di dighe e bacini, dai costi proibitivi e con impatti ambientali non sostenibili dall’isola. Tutte le altre proposte di cui si è sentito parlare, sono da considerare non attendibili da un punto di vista della validità scientifica».

L’ingegnera Bonamini ha messo in luce le criticità dell’acquifero della Val di Cornia, già molto sfruttato, su cui poggiano anche le risorse idriche dell’Elba. E ha posto l’accento sulla necessità per ogni territorio di avere più alternative per far fronte alle emergenze idriche. Al momento, l’unica soluzione è rappresentata dalla condotta sottomarina che connette la Val di Cornia all’Elba, ma si tratta di un’infrastruttura a forte rischio di usura. Anche Bonamini intravede nella costruzione di un impianto di dissalazione l’unica strada per evitare che il sistema socio-economico del territorio elbano possa andare in crisi.

L’ingegner Cappelli dell’Autorità idrica toscana ha concluso il webinar evidenziando che «I territori della Val di Cornia e dell’Elba sono afflitti da una duplice problematica: qualità e quantità scarse dei corpi idrici e approvvigionamento dell’acqua. Occorre assolutamente interrompere il depauperamento dell’acquifero della Val di Cornia e procedere con la realizzazione dell’impianto di dissalazione a Mola, per arrivare a una soluzione strutturale che consenta di mettere in sicurezza l’acqua all’Elba. In parallelo, sarà necessario proseguire anche nella riduzione delle perdite, così come si sta facendo in Toscana e in questi territori».

Nei precedenti webinar gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istat (Lucentini e Tersigni) avevano rilevato «La necessità di lavorare a soluzioni strutturali e sicure per affrontare le sfide attuali e future connesse ai cambiamenti climatici, intravedendo nella dissalazione «una soluzione affidabile». E le rassicurazioni del secondo forum da parte di chi ha sperimentato da anni la dissalazione come le autorità scientifiche israeliane – rappresentate dal professor Edo Bar-Zeev – e quelle toscane, come il sindaco dell’Isola del Giglio Sergio Ortelli, sono state ulteriori conferme sulla necessità di intraprendere con decisione la strada della dissalazione.