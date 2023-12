Rinnovati i vertici di Acque, il gestore idrico del Basso Valdarno

La presidenza va a Simone Millozzi, già sindaco di Pontedera per un decennio

[6 Dicembre 2023]

Il nuovo Consiglio di amministrazione della partecipata pubblica Acque – gestore del servizio idrico integrato del Basso Valdarno – si è riunito per la prima volta nominando all’unanimità Simone Millozzi come presidente della società, e Fabio Trolese come amministratore delegato.

A nome dell’intero cda, Trolese e Millozzi hanno voluto ringraziare Giuseppe Sardu per il lavoro svolto negli anni trascorsi alla guida dell’azienda.

È infatti Millozzi – sindaco di Pontedera dal 2009 al 2019 – a subentrare a Sardu, presidente di Acque dal 2012, mentre per Trolese si tratta di una riconferma in quanto era già ad della società dal 2020.

«Sono felice e onorato per l’incarico che il Consiglio e i soci mi hanno voluto attribuire – queste le prime parole del neopresidente Millozzi – Si tratta di un’esperienza stimolante, che intendo condurre col massimo impegno, ricercando una proficua collaborazione con tutto il cda e con le donne e gli uomini di Acque. L’obiettivo è quello di proseguire nel percorso di crescita e sviluppo di un servizio essenziale per i cittadini e per la sostenibilità del nostro territorio, prestando attenzione e dando continuità al percorso di ripubblicizzazione del servizio idrico sulla base del mandato che i soci pubblici hanno già manifestato e dei provvedimenti approvati dai consigli comunali degli enti del territorio servito».