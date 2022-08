Un documentario sulla risorsa idrica nella costa toscana e sulle isole

Realizzato dall’Autorità Idrica Toscana e trasmesso da tre emittenti televisive toscane

[5 Agosto 2022]

Mentre questa caldissima e lunghissima estate non sembra voler finire, in molte località della Toscana l’acqua scarseggia e fioccano le ordinanze e le raccomandazioni per il risparmio idrico. L’acqua, come dimostra anche la discussione intorno al dissalatore in costruzione all’Isola d’Elba, con l’intervento della leader di Fratelli d’Italia che sollecita a fare dissalatori ovunque mentre la destra isolana è (era) contraria, diventerà probabilmente anche un elemento della campagna elettorale appena iniziata.

E’ in questo contesto che l’Autorità Idrica Toscana (AIT) annuncia che «Nei prossimi giorni andrà in onda un documentario informativo sul tema della risorsa idrica sulla costa toscana e nelle isole dell’arcipelago.

Si tratta di un approfondito strumento di conoscenza e informazione televisiva sul tema della crisi idrica dovuta ai cambiamenti climatici in corso, e sul tema delle possibili soluzioni nella produzione della risorsa».

Un documentario preparato nei mesi e nelle settimane prima della caduta del governo Draghi e che è anche il frutto delle diverse iniziative informative che l’AIT ha messo in campo negli ultimi mesi anche per rispondere a disinformazione e fake news. Ma è chiaro che il momento meteorologico e climatico e il periodo elettorale lo renderanno ancora più interessante e forse destinato a suscitare nuove discussioni e polemiche.

Comunque l’AIT invita tutti alla visione del documentario che sarà trasmesso da 3 emittenti televisive toscane:

TeleGranducato 5 agosto ore 21,15

TV9 – TeleMaremma 5 agosto ore 21,45; 6 agi<oto ore 13.10; 10 agosto ore 17.45

RTV38 11 agosto ore 9.25; 14 agosto ore 17.30