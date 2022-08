Appuntamento il 25 agosto alle 21

Lavorare con la natura, contro la siccità: Legambiente Carrara chiama i cittadini a raccolta

A Palazzo Binelli la conferenza “Idee per fermare la fabbrica della siccità”

[23 Agosto 2022]

Il territorio di Carrara è particolarmente esposto all’impatto degli eventi meteo estremi, sempre più frequenti ed intensi a causa della crisi climatica: pochi giorni fa una tempesta di pioggia e vento ha mietuto una nuova vittima, mentre solo pochi giorni prima a imperare era la siccità. Un problema che oggi è tornato di nuovo a farsi pressante.

Per questo Legambiente Carrara ha indetto la conferenza Idee per fermare la fabbrica della siccità, che si terrà nella sala di Palazzo Binelli giovedì 25 agosto (ore 21), chiamando a raccolta cittadini e stakeholder.

«L’emergenza siccità – argomentano gli ambientalisti – è solo un’avvisaglia della catastrofe climatica che sta per colpirci ed è frutto non solo delle emissioni di gas serra, ma anche della rottura del ciclo dell’acqua provocata dagli innumerevoli interventi di artificializzazione del territorio. Le soluzioni prospettate dal Governo (nuove dighe, invasi, tubi) si illudono di risolvere il problema spingendo all’estremo l’artificializzazione del ciclo dell’acqua: una scelta suicida. Legambiente espone i presupposti scientifici e le misure pratiche per contrastare la siccità con un approccio radicalmente alternativo, volto a ripristinare i meccanismi naturali del ciclo dell’acqua: “lavorare con la natura” anziché contro di essa. Una rivoluzione culturale, una sfida alla tecnocrazia imperante».