Industria felix, Asa tra le 160 aziende premiate (su 850mila) all’Università Luiss

Fino: «Ringrazio tutti i dipendenti che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato»

[25 Novembre 2021]

La partecipata pubblica che ricopre il ruolo di gestore unico per il ciclo integrato delle acque nell’Ato Toscana costa, ovvero Asa spa, è stata insignita oggi del prestigioso premio Industria Felix.

Fra 850mila società di capitali con sede legale in Italia, Asa è infatti risultata tra le 160 idonee rispetto a un oggettivo algoritmo di competitività estratto dal conto economico e convalidato dal Comitato scientifico che la individua come tra le aziende più performanti a livello gestionale, solvibile e sicura a livello finanziario rispetto al Cerved Group Score Impact, in relazione al settore di appartenenza.

«Ringrazio tutti i dipendenti che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato – dichiara il consigliere delegato di Asa Alessandro Fino, oggi all’Università Luiss per ritirare il premio – L’obiettivo è fare sempre meglio e ridurre la distanza tra Azienda e territorio. Tramite un importante piano di investimenti miriamo a garantire la distribuzione dell’acqua con una qualità sempre migliore, a ridurre le perdite e a operare scelte sempre sostenibili con l’obiettivo di migliorare il livello di servizio al cliente. Lo abbiamo fatto anche durante la grave situazione determinata dalla pandemia da Covid-19 tutelando la continuità del servizio e la salute dei lavoratori. Affronteremo le sfide del futuro puntando sull’innovazione, con la digitalizzazione dei processi, e sulla valorizzazione delle risorse umane».