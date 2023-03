Impegno senza precedenti per l’acqua di più di 50 multinazionali

All’UN Water Conference lanciata l’Open call for water action

[24 Marzo 2023]

L’insicurezza idrica è una delle sfide di sostenibilità più urgenti del 21° secolo, che presenta preoccupazioni umanitarie, ambientali ed economiche. Più di 2 miliardi di persone non hanno acqua potabile sicura; entro il 2030 è previsto un deficit idrico del 40%; e gli ecosistemi che proteggono l’acqua hanno subito una rapida distruzione. Il cambiamento climatico continua a intensificare in modo significativo questi rischi, aggiungendo ulteriore urgenza di agire.

Un’urgenza che sembra essere finalmente compresa anche dalle multinazionali: all’United Nations 2023 Water Conference che si conclude oggi all’Onu a New York, più di 50 2023 delle Nazioni Unite, oltre 50 delle più grandi corporations del mondo, che operano in oltre 130 Paesi e impiegano 2 milioni di persone, hanno lanciato la Business Leaders’ Open Call for Accelerating Water Action, un appello senza precedenti all’azione delle multinazionali per aiutare a risolvere la crisi idrica globale e progredire verso l’ Obiettivo di sviluppo sostenibile 6 (SDG 6) per garantire l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per tutti.

Le grandi imprese che hanno finora aderito all’Open Call sono: AB InBev, ADM, ANDESS, AQUADAT, Arca Continental, AstraZeneca, Banka BioLoo Limited, Bayer, BIOAZUL SL, Braskem, Cargill, Coca-Cola Europacific Partner, Coca-Cola FEMSA, Colgate-Palmolive, Cristalina Saneamento, Crown Holdings, Inc., Cummins Inc., Danone, Diageo, DOW, DP World, DuPont, Ecolab, Elevate Textiles, Inc., ENGIE, FLSmidth, Gap Inc. , Givaudan, GSK, HCL Technologies Limited, HEINEKEN NV, Inditex, SA, Inter IKEA Group, Johnson Matthey, Kelani Valley Plantations PLC, Kemira Oyj, KLT Filtration Ltd., Mahindra Group, MGM Resorts International, Microsoft, Nazava Water Filters, Netafim , Orbia, Penta Falcon, PJSC PhosAgro, Recogida General De Residuos y Aguas SL, Reckitt, Solenis LLC, Starbucks, The Coca-Cola Company,The Crescent Textile Mills Limited, Veolia, VIATRIS e Xylem.

L’Open Call prevede un impegno unificato da parte del settore imprenditoriale per l’attuazione della Water Action Agenda, il principale risultato dell’N Water Conference. Un Global Compact spiega che «Aderendo all’Open Call for Water Action, le companies si impegnano a lavorare per costruire la resilienza idrica nelle loro attività e catene di approvvigionamento globali. Si impegnano inoltre a lavorare in modo collaborativo in tutti i settori per ottenere entro il 2030 un impatto idrico positivo collettivo in almeno 100 bacini a rischio idrico prioritari. La strategia mira a contribuire alla sicurezza idrica per 3 miliardi di persone e a consentire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari per più di 300 milioni di persone».

L’Open Call for Water Action è guidato dal CEO Water Mandate , una partnership tra UN Global Compact e Pacific Institute per promuovere la gestione aziendale dell’acqua in tutto il mondo. E’ sostenuta anche dalla Water Resilience Coalition, un’iniziativa guidata dal CEO Water Mandate che punta a mettere l’azione dell’acqua in cima alle agende delle multinazionali. La Open Call è supportata anche dall’International Chamber of Commerce, Ceres, dall’Alliance for Water Stewardship e da AquaFed.. L’Open Call fa parte della più ampia strategia 2030 della Water Resilience Coalition. Il Water Resilience Coalition Investment Portfolio, lanciato il 16 marzo, è un esempio di un’iniziativa a cui le companies possono partecipare nell’ambito della Open Call. Questa innovativa piattaforma di investimento ha identificato una pipeline di investimenti di almeno 1 miliardo di dollari in strumenti di capital market investment per accelerare l’azione sulla resilienza idrica e l’attuazione dell’SDG 6. La settimana scorsa, 5 membri della Water Resilience Coalition e della US International Development Finance Corporation (DFC) hanno annunciato investimenti per 139 milioni di dollari nel primo fondo del Resilience Coalition Investment Portfolio che si concentrerà sul sostegno alle iniziative per l’acqua, i servizi igienico-sanitari e l’igiene (WASH) per avere un impatto su 5 milioni di persone in 8 Paesi.

Sanda Ojiambo, direttrice esecutiva e CEO dell’UN Global Compact, ha sottolineato che «Abbiamo bisogno di un’azione concertata e collettiva per garantire che, in un futuro molto prossimo, ci sia acqua a sufficienza per tutti. Le companies sono i maggiori utilizzatori di acqua al mondo e hanno tutto l’interesse a garantire che le risorse idriche siano gestite in modo responsabile, equo e sostenibile. Speriamo che questa Open Call mobiliti l’azione di cui abbiamo bisogno per garantire che il settore privato diventi un buon custode delle risorse idriche».

Nel suo rapporto “A Wave of Change” pubblicato nel marzo 2021, CDP stima che «Circa 300 miliardi di dollari di valore aziendale siano a rischio a causa della scarsità d’acqua, dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici» e Jason Morrison, presidente del Pacific Institute e capo del CEO Water Mandate, evidenzia che «L’Open Call sta mobilitando le corporations sull’acqua in un modo nuovo e fondamentale, attraverso una collaborazione radicale. Riunendo le imprese leader per agire internamente nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento e verso l’esterno, unendo le mani in azioni collettive nei bacini di tutto il mondo, l’Open Call può catalizzare più azioni sull’acqua di quelle che le aziende possono ottenere da sole».

Christophe Beck, Presidente e CEO di Ecolab, aggiunge che «L’acqua è fondamentale per le imprese e la vita, eppure due miliardi di persone in tutto il mondo vivono attualmente in aree a rischio idrico. Le imprese evono accelerare l’azione per aiutare ad affrontare la crisi idrica globale. Abbiamo tutte le soluzioni di cui abbiamo bisogno per produrre crescita aziendale e proteggere vite umane. Invito i miei colleghi del settore privato a unirsi a noi in questo ambizioso movimento per costruire un futuro resistente all’acqua.

Dolf van den Brink, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Heineken NV, ha concluso: «La nostra strategia idrica si concentra sull’efficienza idrica, sulla circolarità e sulla protezione della salute dei bacini idrografici, in particolare nelle aree a rischio idrico. Nell’ultimo decennio, abbiamo imparato che l’azione collettiva è un fattore chiave per creare un cambiamento più sistemico, come abbiamo visto in Indonesia e in Messico, dove operiamo. L’Open Call consentirà alle organizzazioni di mobilitarsi in bacini idrici comuni per guidare un’azione collettiva su larga scala e creare un futuro idrico resiliente per tutti».