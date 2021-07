Il sistema idrico del Libano è sull’orlo del collasso

Oltre il 71% delle persone rischia di perdere l'accesso all'acqua

[26 Luglio 2021]

In Libano, più di 4 milioni di persone, tra cui un milione di rifugiati siriani, corrono il rischio immediato di perdere l’accesso all’acqua potabile. L’Unicef stina che, a causa di una crisi economica galoppante , la carenza di fondi, di carburante e di rifornimenti di cloro e pezzi di ricambio, nelle prossime 4 – 6 settimane la maggior parte del pompaggio di acqua cesserà gradualmente in tutto il piccolo Paese mediorientale.

Yukie Mokuo, rappresentante dell’Unicef in Libano, ha spiegato che «Il settore idrico è schiacciato fino alla distruzione dall’attuale crisi economica in Libano, incapace di funzionare a causa dei costi di manutenzione in dollarii, della perdita d’acqua causata dall’acqua non in entrata, del crollo parallelo della rete elettrica e della minaccia di aumento dei costi del carburante. La perdita dell’accesso alla rete idrica pubblica potrebbe costringere le famiglie a prendere decisioni estremamente difficili in merito alle loro esigenze idriche, igienico-sanitarie e igieniche di base».

L’Unicef è convinta che, se il sistema di approvvigionamento idrico pubblico del Libano crollerà, i costi dell’acqua potrebbero salire alle stelle, fino al 200% al mese perché l’acqua verrebbe assicurata solo da fornitori alternativi o privati. Per troppe famiglie estremamente vulnerabili del Libano, questo costo sarà troppo da sostenere, perché rappresenta il 263% del loro reddito medio mensile.

Secondo una valutazione supportata dall’Unicef basata sui dati raccolti dalle quattro principali società di servizi idrici pubblici del paese a maggio e giugno 2021: Oltre il 71% delle persone rientra nei livelli di vulnerabilità “altamente critici” e “critici” (Altamente critico (Livello 1): meno di 35 litri/giorno; Altamente critico (Livello 2): 35-100 litri/giorno; Critico: 35-100 litri/giorno Quasi 1,7 milioni di persone hanno accesso a soli 35 litri al giorno, un calo di quasi l’80% rispetto alla media nazionale di 165 litri di prima del 2020. I fornitori di servizi idrici pubblici non possono più permettersi pezzi di ricambio essenziali per la manutenzione; Dal 2020 c’è stato un aumento del 35% dei prezzi delle forniture di acqua alla rinfusa del settore privato, mentre il costo dell’acqua in bottiglia è raddoppiato: Blackout e un’alimentazione intermittente stanno mettendo sotto pressione i sistemi idrici, interrompendo il trattamento, il pompaggio e la distribuzione dell’acqua; A livello nazionale, l’acqua non contabilizzata a causa di perdite di sistema è di circa il 40%; principalmente a causa della mancanza di manutenzione e collegamenti illegali.

Mokuo aggiunge: «Al culmine dei mesi estivi, con i casi di Covid-19 che iniziano a salire di nuovo a causa della variante Delta, il prezioso sistema idrico pubblico vitale del Libano potrebbe collassare in qualsiasi momento. Se non si interviene con urgenza, ospedali, scuole e strutture pubbliche essenziali non potranno funzionare e oltre 4 milioni di persone saranno costrette a ricorrere a fonti d’acqua non sicure e costose, mettendo a rischio la salute e l’igiene dei bambini. L’effetto negativo immediato sarebbe sulla salute pubblica. L’igiene sarebbe compromessa e il Libano vedrebbe un aumento delle malattie. Senza accesso a servizi igienico-sanitari sicuri, le donne e le adolescenti affronterebbero sfide particolari per la loro igiene personale, protezione e dignità».

L’Unicef ha bisogno di 40 milioni di dollari all’anno per far sì che l’acqua continui a scorrere per rifornire oltre 4 milioni di persone in tutto il Paese, garantendo i livelli minimi di carburante, cloro, pezzi di ricambio e manutenzione necessari per mantenere operativi i sistemi critici e salvaguardando l’accesso e il funzionamento dei sistemi idrici pubblici.

Per evitare il completo collasso degli impianti idrici a causa della crisi economica, a partire da ottobre 2020, l’Unicef ha sostenuto le 4 maggiori imprese òpubblice del Libano con forniture, materiali di consumo e riparazioni rapide. Oltre 184.690 persone sono raggiunte con forniture WASH essenziali, inclusi articoli per l’igiene. Quasi 200.000 persone sono state assistite con l’accesso temporaneo a una quantità adeguata di acqua potabile e per uso domestico. 197.060 persone hanno avuto accesso a servizi igienico-sanitari migliorati e sicuri in luoghi temporanei. In seguito alla gigantesca esplosione nel porto di Beirut nell’agosto 2020, 155 edifici sono stati ricollegati ai sistemi idrici pubblici, sono stati installati 873 serbatoi d’acqua nelle famiglie danneggiate e distribuito 4.485 kit igienici e 462 kit per bambini alle famiglie colpite. Sono state distribuite forniture umanitarie essenziali per un valore di 464.000 dollari, inclusi kit per bambini, kit igienici, assorbenti igienici, serbatoi d’acqua, nonché dispositivi di protezione individuale (DPI) e articoli per la prevenzione e il controllo delle infezioni (IPC) come guanti, maschere e disinfettanti per le mani

L’Unicef lavora a stretto contatto con i fornitori di approvvigionamento idrico pubblico per raggiungere i bambini e le donne più vulnerabili in Libano. Utilizzando l’infrastruttura idrica esistente durante la pandemia di Covid-19, l’Unicef ha sostenuto i rifornimenti di acqua potabile alle comunità di tutto il Paese.

Mokuo conclude: «Rimarremo fermi nel nostro sostegno alle comunità finché le risorse lo permetteranno, ma questa situazione allarmante richiede finanziamenti immediati e duraturi. L’Unicef è pronta a dare sostegno, in particolare con l’evolversi della pandemia globale, per garantire che il diritto più fondamentale all’acqua pulita venga soddisfatto per i bambini e le famiglie in questo momento critico per il Libano».