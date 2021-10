A fine luglio 2022 si procederà al rinnovo degli organi Ait

Il sindaco di Lucca confermato alla presidenza dell’Autorità idrica toscana

Tambellini: «Ora dobbiamo lavorare di nuovo uniti per chiudere positivamente la partita delle opere strategiche comprese nel Pnrr»

[28 Ottobre 2021]

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini è stato confermato ieri alla presidenza dell’Autorità idrica toscana (Ait), ente pubblico rappresentativo di tutti i Comuni presenti sul territorio, cui spettano le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato.

Su 23 sindaci presenti all’assemblea Ait di ieri hanno votato 22 favorevoli, mentre il sindaco di Sansepolcro si è astenuto, motivando il suo voto con il suo insediamento avvenuto da poche settimane.

«Ringrazio i colleghi sindaci che mi hanno riconfermato alla presidenza di Ait – dichiara Tambellini (nella foto, ndr)–, dimostrando fiducia nel mio operato che intendo portare avanti con spirito di collaborazione e unità di intenti. La gestione delle acque pubbliche è fondamentale per il nostro futuro. Abbiamo fatto un buon lavoro in questi anni anche grazie all’impegno dei dipendenti dell’istituzione, spero di poter lasciare l’Autorità idrica toscana avendo svolto con coerenza il lavoro di stimolo agli investimenti dei gestori e di tutela dei cittadini toscani. Ora dobbiamo lavorare di nuovo uniti per chiudere positivamente la partita delle opere strategiche comprese nel Pnrr».

Tambellini resterà in carica fino al primo semestre circa del prossimo anno, poi – a fine luglio 2022 – si dovrà procedere al rinnovo degli organi dell’Ait.