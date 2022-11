Il sindaco di Livorno eletto presidente dell’Autorità idrica toscana

Salvetti: «Abbiamo di fronte sfide significative, a partire dal Pnrr e dai 180 milioni di euro già destinati ai nostri territori»

[11 Novembre 2022]

L’Autorità idrica toscana, ovvero l’Ente d’ambito regionale che regola e sovrintende il servizio idrico integrato, ha un nuovo presidente: il primo cittadino di Livorno, Luca Salvetti, eletto oggi alla guida dell’Autorità dai sindaci toscani riuniti in assemblea generale.

Salvetti arriva così ad occupare il ruolo finora ricoperto da Alessandro Tambellini, ormai ex sindaco di Lucca. Stamani sono stati nominati anche i sindaci dei Comuni rappresentanti del nuovo Consiglio direttivo Ait, che sono: Arezzo, Capraia e Limite, Castiglione d’Orcia, Firenze, Foiano della Chiana, Fosdinovo, Grosseto, Livorno, Piombino, Pisa, Pistoia, Prato, Viareggio.

Il direttore generale dell’Autorità idrica, Alessandro Mazzei, ha espresso soddisfazione per la celerità con cui l’assemblea ha individuato il nuovo presidente e si è detto pronto a lavorare in piena collaborazione con il nuovo direttivo.

«L’Ait – commenta a caldo Salvetti – svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione in un settore fondamentale che tratta un bene prezioso da gestire con intelligenza come l’acqua. Abbiamo di fronte sfide significative, a partire dal Pnrr e dai 180 milioni di euro già destinati ai nostri territori. Dobbiamo spingere sugli investimenti per mantenere il livello di eccellenza che la nostra regione propone a livello nazionale. Poi servono altri interventi strategici soprattutto per le aree con maggiori criticità, come la costa».