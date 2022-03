Riceviamo e pubblichiamo

Il cambiamento climatico sta già cambiando la disponibilità di acqua in Italia

Fazzini: «Le precipitazioni sono mediamente più concentrate nel tempo, si assiste ad un marcato aumento dei periodi caratterizzati da siccità climatica»

[22 Marzo 2022]

Tutti gli studi accademici e tecnici affrontati confermano che nell’ultimo mezzo secolo, “piove” più o meno sempre con gli stessi quantitativi ma tale quantità di acqua cade in un numero di giorni che, a seconda delle aree fisiche della penisola, è diminuito tra il 6 ed il 10% circa.

L’acqua, l’attuale e futuro oro bianco. Basterebbero queste poche parole a far comprendere all’umanità tutta l’importanza di tale elemento fondamentale per la vita di ciascuno di noi e del pianeta. Purtroppo però, la stragrande maggioranza della popolazione focalizza l’attenzione su tale gioiello in occasione di pochi appuntamenti annuali nei quali se ne ricorda l’importanza o si parla di meteorologia o dell’ambiente. Per i restanti giorni dell’anno si continua invece a farne cattivo uso e a sprecarla.

Ma i “numeri dell’acqua” ci dicono che la situazione sta divenendo critica e non è lontano il momento – poco più di quindici anni – in cui la nostra penisola dovrà considerarsi in uno stato di “stress idrico”, con le tremende conseguenze del caso.

In realtà, affrontando in maniera semplice il discorso, risulta evidente che il climate change in atto ha determinato ripercussioni poco comprensibili ai più, relativamente alle precipitazioni meteoriche.

Senza tenere conto della drammatica situazione dell’uso del suolo e dell’antropizzazione, almeno da un punto di vista idroclimatologico, ciò si traduce in due effetti principali: 1) le precipitazioni sono mediamente più concentrate nel tempo; sta aumentando in tal senso la frequenza dei giorni con precipitazioni abbondanti con ovvie ripercussioni sulle portate dei corsi d’acqua principali, sulla ricarica delle falde acquifere di diversa tipologia e magnitudo ma soprattutto sul ruscellamento, con ovvie ripercussioni sul dissesto ed idrogeologico; 2) Si assiste ad un marcato aumento della frequenza e della durata dei periodi senza precipitazioni o se si preferisce dei periodi caratterizzati da “siccità climatica”. Questo segnale, almeno negli ultimi anni, sembrerebbe paradossalmente essere più significativo al nord piuttosto che al sud, con ovvie problematiche sulla disponibilità, soprattutto nei periodi caratterizzati da temperature più elevate, quando il fabbisogno aumenta per svariate cause, da quelle agricole a quelle industriali a quelle turistiche.

Se ci si vuole riferire all’ultimo anno meteorologico, il 2021, tale segnale appena descritto va ad essere confermato; le cumulate meteoriche totali hanno evidenziato andamenti differenti nelle varie zone meteo climatologiche che contraddistinguono il territorio nazionale.

Le regioni meridionali hanno registrato quantità di piogge piuttosto abbondanti, con surplus sino al 15% mentre al centro-nord, e in particolare tra Piemonte ed Emilia Romagna sono state decisamente inferiori alle medie climatologiche, sino al 25% in alcune aree emiliane. Il deficit pluviometrico complessivo a livello nazionale non è stato significativo, pari al 4% circa rispetto al periodo 1981-2010, ma le manifestazioni piovose si mostrano sempre più intense e meno frequenti con le ripercussioni geomorfologiche ed idrogeologiche sovra menzionate e determinando infine ed in generale una minore disponibilità di risorse idriche di buona qualità.

Quanto alla neve, fondamentale “stoccaggio” invernale di acqua, poi disponibile durante il periodo primaverile; essa mostra comportamenti molto irregolari; in generale le cumulate stagionali stanno diminuendo sensibilmente in pianura e sino a quote prossime ai 1200 metri, per poi non evidenziare alcuna tendenza significativa ed addirittura aumentare alle quote più elevate – mediamente oltre i 2000 metri ed in particolare sui settori più orientali della Penisola – ma, anche in questo caso, il numero di giorni con nevicate sta diminuendo in maniera uniforme a tutte le quote.

Ne consegue che sono evidenti, come in quest’ultima stagione invernale, periodi caratterizzati da lunga siccità e da quasi totale assenza del manto nevoso sino alle quote elevate, anche in maniera dipendente dalla relativa mitezza del clima invernale. Inoltre, risulta evidente che la variabilità intrannuale delle cumulate stia aumentando sempre di più; ad anni particolarmente nevosi si contrappongono osta giorni quasi del tutto deficitarie di nevicate con facili e critiche conseguenze, estese dall’ambiente fisico glaciale delle Alpi a quello submediterraneo dei rilevi dell’Italia meridionale ed insulare. Infine, almeno sino ai 1600 m. di quota, la neve rimane al suolo per periodi continuativi sempre meno estesi, in maniera direttamente proporzionale all’incremento delle temperature medie dell’aria e di quelle del suolo.

Forse però, una evidenza oramai assodata può colpire ancora più di queste evidenze scientifiche, tradotte in maniera semplice: nel nostro Paese, per cause non solo dipendenti dalle precipitazioni e dal cambiamento climatico, il 20% circa del territorio nazionale è a rischio inaridimento e successivamente a desertificazione.

Le zone più in pericolo sono quelle situate nel meridione, dove il problema della carenza di precipitazioni è molto più consistente ma anche aree del settentrionale del paese, come ad esempio il delta del Po, presentano un rischio significativo di incorrere in questa drammatica situazione. Dunque l’appello accorato è sempre quello: non sprechiamo l’acqua e buona giornata dell’acqua a tutti

di Massimiliano Fazzini*

*responsabile del Gruppo di studio sul cambiamento climatico della Società italiana di geologia ambientale, coordinatore di Climetech-Remtech Ferrara, climatologo Università Chiet-Pescara-dipartimento Ingeo