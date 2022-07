Goletta dei Laghi in Molise: bene il Lago di Chiauci

Legambiente: ora il lago va utilizzato per produrre energia idroelettrica e come attrattore turistico

[25 Luglio 2022]

In Molise Goletta dei Laghi 2022 ha presentato i risultati delle analisi microbiologiche effettuate sulle acque del Lago di Chiauci (IS), dove sono stati due i punti campionati dalle volontarie e dai volontari di Legambiente: il primo campione è stato prelevato in località Civitelle, sulla sponda Nord, presso la diga; il secondo in località Fonte Casale, nel corso del fiume Trigno, prima dell’ingresso a lago. Tutti e due i campioni, prelevati tra il 14 e il 19 luglio 2022, hanno dato riscontro positivo risultando entro i limiti di legge.

I dati sono stati resi noti in occasione della tavola rotonda “Nuove prospettive di tutela della risorsa idrica al tempo della crisi climatica”, introdotta e moderata dal Direttore di Legambiente Molise APS, Giorgio Arcolesse, e organizzata nell’ambito dei Lakes Days, promossi per sensibilizzare alla tutela e alla valorizzazione dei laghi toccati dalla campagn, un importante momento di confronto con il territorio sul ruolo strategico dell’ecosistema lacustre e sulla necessità di una sua efficace salvaguardia, nel quadro della profonda crisi climatica attuale.

Il direttore di Legambiente Molise, Giorgio Arcolesse, ha sottolineato che «La presenza di molti sindaci del territorio, del presidente della Provincia di Isernia, dell’assessore regionale, così come di tanti cittadini dimostra l’attenzione di queste comunità verso una risorsa preziosa come l’acqua. Le analisi hanno certificato il buono stato di salute delle acque del lago di Chiauci che adesso, oltre che come prezioso accumulo di risorsa idrica, va utilizzato al meglio per la produzione di energia idroelettrica e, in prospettiva, come attrattore turistico, date le notevoli valenze paesaggistiche e storico-archeologiche dell’area in cui insiste».