Goletta dei Laghi: bene l’Abruzzo. Ma nei laghi pontini inquinati 3 punti dei 6 campionati

Legambiente Lazio: ecosistemi strategici per sviluppo sostenibile e risorsa idrica sempre più preziosa. Migliorare la salubrità di questi ambienti lacustri

[19 Luglio 2022]

In Abruzzo Goletta dei Laghi ha trovato una situazione buona: tutti entro i limiti i quattro punti campionati dal team di volontari e tecnici di Legambiente nei laghi di Bomba e Scanno e Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo, ha sottolineato che «Questo ritorno in Abruzzo di Goletta dei Laghi ci permette di avere un primo quadro dei nostri bacini e di rafforzare il percorso di conservazione e valorizzazione dei loro comprensori alla luce dell’emergenza climatica che stiamo attraversando e delle corrette politiche di sostenibilità ambientale a cui siamo chiamati a dare risposte nell’immediato. Un percorso fatto di opportunità e modelli nuovi che ci aiuteranno ad uscire fuori dalle crisi ed emergenze in corso e che vanno condivisi e costruiti con il territorio, come sempre sosteniamo, in un’ottica di partecipazione e di corresponsabilità collettiva».

Non è sndata altrettanto bene la prima tappa laziale di Goletta dei Laghi 2022: dei 6 campioni prelevati, 3 sono risultati oltre i limiti di legge. A Fondi (LT), inquinato il punto campionato nel canale in via Acquachiara, nel Lago di Fondi, che dal 2019 al 2021 era invece risultato entro i limiti di legge. A Sabaudia (LT), inquinato il canale in via Orsolini Cencelli, nel Lago di Sabaudia, sia nel 2020 sia 2021 risultato invece entro i limiti di legge. Sul Lago di Fogliano, infine, risultato “fortemente inquinato” il punto campionato alla foce canale sulla Strada Litoranea 6269, in località Circerchia a Latina.

Elisa Scocchera, portavoce della Goletta dei Laghi, ha evidenziato che «Le analisi sui campionamenti eseguiti quest’anno sui laghi pontini rilevano un lieve peggioramento rispetto al 2021: probabilmente, a incidere sui livelli di inquinamento microbiologico c’è il fattore siccità che riduce l’apporto di altre acque, rendendo maggiori le concentrazioni di carichi inquinanti. A ogni modo, le criticità riscontrate nelle scorse edizioni della campagna si riconfermano nei medesimi punti anche nel 2022 Fondamentale continuare l’azione di monitoraggio scientifico, specie in ragione dell’importanza e delle peculiarità naturalistico-paesaggistiche di questi ecosistemi lacustri».

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, ha concluso: «Dai laghi della provincia di Latina tornano a emergere dati negativi sia nel Lago di Fogliano, che in quelli di Sabaudia e di Fondi, con un punto per ciascun lago dove è eccessiva la presenza di microrganismi di origine fecale, in linea con quanto raccontiamo da anni al passaggio della nostra Goletta dedicata a questi magnifici luoghi Non vogliamo di certo dare un giudizio sulla qualità complessiva delle acque lacustri, ma ci mettiamo a disposizione perché le autorità preposte, le amministrazioni e i gestori del servizio idrico utilizzino i nostri risultati per affrontare le criticità, risolvendole al meglio. I laghi, per definizione, non hanno il grande potere auto-depurativo del mare ed è per questo motivo che le loro acque sono più delicate e vanno preservate ancor di più: attraverso le nostre indagini e quelle delle autorità, ma anche attraverso i grandi percorsi di contratti di Lago e Costa messi in campo, o tramite il rafforzamento della rete dei Parchi entro i quali ricadono. Dobbiamo migliorare gli ambienti lacustri e la loro salubrità, considerando anche che il Lazio è tra le regioni con maggior presenza di Laghi costieri, vulcanici, carsici o artificiali, e che quindi questi ecosistemi hanno qui una grande rilevanza strategica, in chiave di sviluppo sostenibile, turismo responsabile e tenuta complessiva di una risorsa idrica sempre più preziosa».