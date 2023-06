Il 16 giugno l’appuntamento organizzato da Consiglio nazionale dei geologi e Fondazione Ewa

Crisi climatica e governo sostenibile dell’acqua, a Roma la convention internazionale

Violo: «Attuare nuove strategie adattive che possano consegnare ai territori una vera forma di prevenzione dai rischi derivanti dai cambiamenti climatici»

[14 Giugno 2023]

I principali soggetti attivi nella gestione sostenibile delle risorse idriche, a livello nazionale come in seno all’Onu, si sono dati appuntamento il 16 giugno a Roma per la convention Il governo sostenibile dell’acqua nel tempo dei cambiamenti climatici, organizzata dal Consiglio nazionale dei geologi (Cng) insieme alla Fondazione Earth and water agenda (Ewa).

Sull’evento si alzerà il sipario a pochi giorni di distanza dalla conversione in legge del Dl 39 del 14 aprile scorso – il cosiddetto “decreto Siccità” –, articolandosi in due sessioni di lavoro e quattro panel tematici.

«Abbiamo ritenuto necessario agire in fretta, cercando di rendere alla comunità un servizio fondamentale, nella speranza che dalla nostra iniziativa possano scaturire importanti riflessioni e contributi fattivi – spiega il presidente del Cng, Arcangelo Francesco Violo – La necessità di mettere a confronto tutte le componenti direttamente interessate specie in relazione alle tematiche legate alle strategie di adattamento al rischio siccità ed alluvioni, è lo scopo della convention, atteso che il governo del territorio e dell’acqua, di importanza strategica sulla scena nazionale ed internazionale, necessita di attuare nuove strategie adattive che possano consegnare ai territori una vera forma di prevenzione dai rischi derivanti dai cambiamenti climatici».

Rischi purtroppo in crescita: l’ultimo anno è stato il più caldo da almeno due secoli in Italia, siccità che ancora persiste nonostante una tarda primavera particolarmente piovosa, mentre da inizio anno Legambiente documenta un incremento del 135% degli eventi meteo estremi rispetto al 2022.

Tutti temi che saranno al centro della convention romana. In particolare, nella sessione mattutina i lavori vedranno l’alternarsi di politici e di esperti su tematiche relative all’adeguamento e potenziamento delle infrastrutture idriche (Panel 1) ed alle migliori strategie da impiegare per la mitigazione ed adattamento al rischio (Panel 2).

La sessione pomeridiana prevede invece il coinvolgimento di rappresentanti delle più importanti organizzazioni dell’Onu, come Fao, Unesco e Undp, al fine di allargare i confini della discussione tematica in campo internazionale, anche alla luce dei risultati della seconda Conferenza sull’acqua, tenutasi lo scorso marzo a New York presso il quartier generale delle Nazioni Unite.

La convention avrà luogo il 16 giugno presso l’Hotel Nazionale – Sala Capranichetta, in Piazza Montecitorio, 131, a Roma. È prevista la partecipazione in presenza fisica o da remoto fino a capienza massima. Per maggiori informazioni: https://www.ewafoundation.org/news/126-la-convention-il-governo-sostenibile-dell-acqua-nel-tempo-dei-cambiamenti-climatici